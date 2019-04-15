The Wall Street Journal (США): угроза ядерной войны все еще с нами

США должны возобновить взаимодействие с Россией, чтобы гарантировать, что наиболее грозное оружие не будет распространяться и никогда не пойдет в ход, — это предлагают трое известных миру бывших американских высокопоставленных чиновников и политиков. По их мнению, ждать новой администрации в Белом доме и нового лидера в Кремле уже некогда. Риск слишком серьезен.

США, их союзников и Россию поразил опасный политический паралич, который, - будь то по ошибке или недосмотру, - может привести к военной конфронтации и даже применению ядерного оружия впервые за 74 года его существования. Необходим смелый политический сдвиг: чтобы отойти от этой смертельной пропасти, мы должны пойти на возобновление стратегического сотрудничества с Россией. В противном случае наши страны вскоре охватит ядерное противостояние, еще более опасное, дезориентирующее и экономически затратное, чем холодная война. Перед США стоит трудная задача, и она же самая важная: продолжить жестко реагировать на российскую агрессию, но при этом переориентироваться на жизненно важные интересы Америки.

Мы трое застали черные полосы в отношениях США с Советским Союзом и пережили ядерную угрозу. Кубинский ракетный кризис 1962 года, арабо-израильская война 1973 года, советское вторжение в Афганистан 1979 года и ядерное противостояние ракет средней дальности 1981-83 годов - все это были периоды повышенной напряженности, снижения доверия и роста ядерных рисков. Вместе с Генри Киссинджером (Henry Kissinger) мы в 2007 году писали, что, несмотря на то, что благодаря сочетанию усердия, профессионализма и удачи мир счастливо избежал ножа холодной войны и его ядерного лезвия, опираться на ядерное оружие ради сдерживания становится тем опаснее и менее эффективно, чем больше государств обзаводятся ядерным оружием. США и другим ядерным государствам еще предстоит предпринять решительные шаги по направлению к безъядерному миру - пока же угроза только нарастает.

Сдерживание не защитит мир от ядерной ошибки или ядерного терроризма. А и то, и другое становится все более вероятным, если между Вашингтоном и Москвой отсутствует прочный и содержательный диалог. Риски усугубляются тем, что угроза кибератак против ядерных систем предупреждения и оперативного управления растет, а глобальные террористические сети ширятся. В последние годы, на фоне кризисов на Украине и в Сирии, американским и российским вооруженным силам вновь приходится действовать в непосредственной близости друг от друга, а это умножает риск того, что акт агрессии, сопровождаемый несчастным случаем или просчетом, приведет к катастрофе.

Чтобы снизить риск конфликта и вывести сотрудничество на новый уровень прозрачности и безопасности, требуется новый комплексный подход. Это потребует от Вашингтона и союзников США совместного подхода к России. Он должен снизить ненужную ядерную угрозу, - а мы на нее сейчас буквально напрашиваемся, - но при этом сохранить наши ценности и обезопасить жизненно важные интересы.

Для начала США должны разобраться с собственной, никуда не годной политикой по России, и поможет в этом Конгресс. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл (Mitch McConnell) должны созвать новую двухпартийную рабочую группу из парламентских лидеров и председателей комитетов для работы с ведущими чиновниками администрации, чтобы укрепить НАТО и возобновить диалог с Россией. В 1980-х так поступила группа наблюдателей за контролем над вооружениями под руководством сенаторов Роберта Бёрда (Robert Byrd) и Боба Доула (Bob Dole). Группа добилась двухпартийного консенсуса в отношении программы модернизации вооруженных сил, укрепила оборону Америки, усилила сдерживающий потенциал НАТО и выработала единую политику по России, которая привела к переговорам по ликвидации ракет в Европе. В конце концов эти меры положили конец холодной войне.

Во-вторых, президенты Трамп и Владимир Путин должны сделать совместное заявление и подтвердить, что победителей в ядерной войне не бывает, а потому нельзя допустить, чтобы она началась. Этим они по сути повторят заявление Рейгана-Горбачева от 1985 года, а его американцы и русские приняли тепло, как начало мер по снижению рисков и улучшению взаимной безопасности. В современном заявлении будет четко оговорено, что, несмотря на всю напряженность, лидеры стран, на которые приходится свыше 90% мирового ядерного арсенала, сознают свою ответственность за меры по предотвращению катастрофы. Это побудит и другие ядерные государства предпринять шаги по снижению ядерной угрозы. Сам момент будет свидетельствовать о приверженности Вашингтона и Москвы делу разоружения, поскольку в следующем году отмечается 50-летие Договора о нераспространении ядерного оружия.

В-третьих, США и Россия должны обсудить широкие рамки стратегической стабильности, включая увеличение времени, отведенное лидерам для принятия решений на фоне глобальной дестабилизации и совершенствования военных технологий. В виде залога на будущее прошлым летом в Хельсинки президенты Трамп и Путин, по всей видимости, договорились начать диалог о стратегической стабильности и ядерной угрозе, нависшей над обеими странами. Тем не менее их неспособность принять надлежащие меры, предоставив военным и гражданским специалистам следить за развитием событий, подчеркивает, насколько опасны нынешние нерабочие отношения.

Пришло время действовать. Американские лидеры не могут взять тайм-аут до тех пор, пока расследование генпрокурора Роберта Мюллера и другие вопросы не решатся либо в Конгрессе, либо в суде. Ждать новой администрации в Белом доме и нового лидера в Кремле или надеяться, что текущие разногласия разрешатся сами собой, тоже некогда. Риск слишком серьезен, чтобы откладывать жизненно важные интересы США в долгий ящик.

США и Россия должны прийти к общему знаменателю по более стабильной архитектуре безопасности на ближайшие пять-десять лет и определить инструменты и политические инициативы, необходимые для достижения этой цели. Наши страны несут общую ответственность за поддержание контактов по урегулированию кризисов, в том числе между нашими вооруженными силами, а также за соблюдение соглашений о контроле над вооружениями и прозрачности. Если соглашения маловероятны или не вполне осуществимы, обязательны договоренности и красные линии.

При поддержке других ядерных государств США и Россия должны решительно противостоять проблемам, угрожающим глобальной безопасности. Нам принципиально важно возобновить взаимодействие с Россией в основополагающих областях, представляющих общий интерес для обеих стран: мы должны снизить зависимость от ядерного оружия, не допустить, чтобы оно попало в дурные руки, проследить, чтобы оно никогда не было пущено в ход, и в конечном итоге прекратить использовать его в качестве угрозы миру.

Господин Шульц - бывший госсекретарь США (1982-1989)

Господин Перри - бывший министр обороны США (1994-1997)

Господин Нанн - бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972-97) и бывший председатель комитета по вооруженным силам.

Комментарии читателей

[b]Осгуд Карузерс (Osgood Carruthers)

Мудрые слова, но есть, по меньшей мере, две причины, почему этого не произойдет.

Во-первых, это Владимир Путин. Он считает распад СССР и поражение в холодной войне катастрофой. Поэтому неудивительно, что ему нравится нестабильность, угрозы и хаос: мол, это их головная боль, а не моя. Его ничем не заставишь, кроме как предложением, от которого невозможно отказаться. Как, например, поступили с Ираном.

Какое счастье, что Барак Обама с горизонта исчез.

Во-вторых, это американские прогрессивные либералы. Они превратились в нигилистов-радикалов. Пока что их меньшинство, но демократы и так не могут с ними справиться. Их непримиримый подход такой: подрывать всякие успехи, чтобы потом все свалить на Трампа и самим усесться в Белом доме.

Решение - наши голоса.

Голосуешь за демократов - получаешь нигилизм и поражение. Риски и, в конечном счете, катастрофу.

Так что рациональный выбор только один.

[b][i]Август Росси (August Rossy)

Я лично надеюсь, что Европе придется защищаться от России. Тогда они пошлют на фронт всех этих мигрантов, которые так любят Германию и Францию - пусть повоюют за свою новую родину.

[b][i]Брайан Мареска (Brian Maresca)

Что Россия случайно нажмет на красную кнопку, за это можно не переживать. Русские упрямые, но ядерное противостояние им не нужно.

Ядерное оружие есть у стран третьего мира, таких как Пакистан и Северная Корея. Пакистан пропагандирует террор, а Кореей правит псих. Остановить распространение ядерных технологий - насущная глобальная задача. Именно на этом США и Россия - а с ними и полуцивилизованные страны, если захотят, - должны сосредоточивать свои совместные усилия. Миру нужен эффективный ядерный наблюдатель, а не бесполезный прихвостень ООН МАГАТЭ. Не повредит действительно полезный надзорный орган, куда войдет и Россия.

[b][i]Брюс Миллер (Bruce Miller)

Двухпартийное сближение с Россией? Да не смешите меня. Тут же начнутся вопли "измена!" и "сговор с русскими!". Демократам впору на сцене выступать, умора.

[b][i]Джо Буллард (Joe Bullard)

Прожектерство. Настоящая проблема не в России и не в США.

Эти трое, что правда думают, что Индия / Пакистан возьмут и откажутся от ядерного оружия? Или что Израиль сдаст свое, пока Иран работает над бомбой? А что насчет Северной Кореи?

Кто как, а вот я бы не хотел, чтобы США разоружались. Гарантированное взаимное уничтожение никто не отменял.

[b][i]Эбби Мэтчес (Abbie Matches)

А Китай? Как можно говорить о диалоге, когда крупных игроков трое?

[b][i]Маркус Бушонг (Marcus Bushong)

А почему у США нет диалога с русскими, а?

Потому что демократы, семейка Клинтонов и этот их "сговор с русскими". Они отрезали нашему президенту и его администрации все пути к диалогу.

[b][i]Джеймс Фергюсон (James Ferguson)

Если демократы выиграют и все сделают по-своему, то уж лучше ядерная война.

[b][i]Томас Снайдер (Tomas Snyder)

Ах, так это МЫ виноваты. Вот чему нас вечно учат политики и дипломаты.

И при этом ни слова о деспотизме и коррупции в России. Ни слова о путинских вторжениях и аннексиях. Ни слова о кибератаках и вмешательстве в выборы.

Мир вздохнет с облегчением, когда бедный, настрадавшийся русский народ сбросит своих продажных лидеров и заживет нормальной мирной жизнью.

Но пока этого не произойдет, в мире будет страшно жить.

[i]Джордж Шульц (George Shultz), Уильям Перри (William Perry), Сэм Нанн (Sam Nunn)

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