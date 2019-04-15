Комплекс "Искандер-М" поразил командный пункт условного противника на дальности 56 км

Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения, отметили в пресс-службе Западного военного округа

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил на полигоне Капустин Яр в Астраханской области командный пункт условного противника на дальности 56 км, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Боевые расчеты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 км. Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения", - говорится в сообщении.

В округе уточнили, что боевые пуски проходили в рамках заключительного этапа учений ракетных войск и артиллерии Западного военного округа, в котором задействованы более 1 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц вооружения и военной техники на восьми полигонах в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской и Нижегородской областях.

Оперативно-тактический ракетний комплекс "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км. В его состав входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

"Искандер-М" на сегодняшний день в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону. Предприятия оборонно-промышленного комплекса России с целью повышения боевых и эксплуатационных характеристик комплекса ведут работы по его модернизации.