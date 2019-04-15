Войти
15.04.2019
ТАСС

Комплекс "Искандер-М" поразил командный пункт условного противника на дальности 56 км

255
0
0
Искандер
Ракетный комплекс Искандер.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения, отметили в пресс-службе Западного военного округа

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил на полигоне Капустин Яр в Астраханской области командный пункт условного противника на дальности 56 км, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Боевые расчеты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 км. Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения", - говорится в сообщении.

В округе уточнили, что боевые пуски проходили в рамках заключительного этапа учений ракетных войск и артиллерии Западного военного округа, в котором задействованы более 1 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц вооружения и военной техники на восьми полигонах в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской и Нижегородской областях.

Оперативно-тактический ракетний комплекс "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км. В его состав входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

"Искандер-М" на сегодняшний день в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону. Предприятия оборонно-промышленного комплекса России с целью повышения боевых и эксплуатационных характеристик комплекса ведут работы по его модернизации.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.11.2017
В Таджикистане пройдет официальное открытие учений ОДКБ
10.05.2017
Мир спасет красота русского оружия
10.11.2016
Против кого будем «воевать» на учении «Запад-2017»?
02.10.2014
До 2020 года Сухопутные войска РФ получат 5 тыс. единиц новой бронетехники
19.09.2013
Ракеты долетели до бригад
27.09.2012
Перевооружение вооруженных сил. Промежуточные результаты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 12:18
  • 13
Защита эскизного проекта среднего транспортного самолета Ил-276 состоится весной 2019 года
  • 15.04 12:16
  • 147
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 15.04 11:58
  • 4
Aurus одинокий: кабриолеты не готовы к Параду Победы
  • 15.04 11:53
  • 3
Источник: Шойгу и Салюков проведут смотр войск на параде Победы на кабриолетах Aurus
  • 15.04 11:44
  • 1
Россия в ожидании новой революции
  • 15.04 11:25
  • 1
Выборных назначен замгендиректора "Ростеха", будет курировать диверсификацию и взаимодействие с ТЭК
  • 15.04 11:16
  • 3
Антигравитатор на колесах
  • 15.04 11:01
  • 5
ВС Ирака получили новую партию российских танков Т-90С
  • 15.04 10:57
  • 33
Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57
  • 15.04 10:36
  • 2
Амурская твердыня
  • 15.04 10:32
  • 1
«Мы добирались до орбитальной станции двое суток»
  • 15.04 10:20
  • 1
"Федерация" может стать "Орлом" или "Аистом"
  • 15.04 10:16
  • 1
Сирийские С-300 не смогли отразить атаку израильской авиации
  • 15.04 10:14
  • 6
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 15.04 09:40
  • 11
На самолеты-амфибии Бе-200 установят российские двигатели ПД-10 - газета