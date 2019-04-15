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15.04.2019
ТАСС

Космонавты с борта МКС пообщаются с посетителями рок-фестиваля "Нашествие"

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Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Посетителям фестиваля также будет доступна тематическая экспозиция

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" будет официально сотрудничать с фестивалем "Нашествие" в 2019 году, космонавты поздравят участников и гостей фестиваля с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает в пятницу пресс-служба "Нашествия".

"Благодаря сотрудничеству с Роскосмосом на поле появится тематический выставочный павильон, а посетители фестиваля смогут в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главным событием, связанным с сотрудничеством Роскосмоса и "Нашествия", станет трансляция 20 июля на экранах главной сцены фестиваля старта пилотируемого корабля "Союз МС-13". На этом корабле к МКС должны полететь космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия). "По давней доброй традиции наши космонавты выйдут на связь прямо с МКС, чтобы в прямом эфире поздравить "Нашествие", его зрителей и участников с 20-летием", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, на фестивале будет доступна тематическая экспозиция "с уникальными артефактами, макетами аппаратов и первым Луноходом", а 21 июля гости "Нашествия" смогут принять участие во флэшмобе "Космический смайл" для фотоснимка, "который сделает спутник с орбиты".

"Нашествие" - один из крупнейших музыкальных фестивалей в России и СНГ. Владелец прав на название - радиостанция "Наше радио". В 2019 году он отмечает свое 20-летие: впервые он прошел 10-11 декабря 1999 года в Доме культуры имени С. П. Горбунова в Москве. В 2019 году, по информации пресс-службы фестиваля, в нем примут участие группы 25/17, Anacondaz, Casual, F.P.G, Louna, Lumen, STIGMATA, The HATTERS, Аквариум, Алиса, Би-2 и другие артисты.

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