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15.04.2019
РИА Новости

Под Астраханью выполнили успешный пуск ракеты комплекса "Искандер-М"

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Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Боевые расчеты выполнили успешный пуск ракеты комплекса "Искандер-М" на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Сообщается, что пуск ракеты выполнили передислоцированные из Ленобласти на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области ракетчики .

"Применив ракету ОТРК "Искандер-М", боевые расчёты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 километров. Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. По итогам тактико-специального учения расчёт оценён на оценку "отлично"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее подразделения ракетной бригады ЗВО совершили комбинированный марш протяжённостью около двух тысяч километров. В назначенном районе военные отработали оборудование стартовых позиций, осуществили электронные одиночные и групповые пуски, а также выполнили комплекс нормативов на боевой технике.

Сообщается, что боевые пуски проходили в рамках заключительного этапа полевого выхода ракетных войск и артиллерии ЗВО, в котором принимает участие более одной тысячи военнослужащих и задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники на восьми полигонах в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской областях.

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