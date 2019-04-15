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15.04.2019
Известия.ru

Власти РФ дополнительно выделят 5,6 млрд рублей на создание ракетных двигателей

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На новые проекты по созданию ракетных двигателей будет дополнительно выделено 5,6 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин во время посещения научно-производственной организации "Энергомаш" в пятницу, 12 апреля.

Глава государства ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия, пообещав "найти" средства на развитие проектов. По его словам, их источником могут стать дополнительные поступления от продажи нефти и газа.

Путин также рассказал о планах по созданию в России Национального космического центра, стоимость которого составит около 25 млрд рублей. Он выразил надежду на то, что в 2022 году уже "появится контур" этого грандиозного проекта.

"Он может и должен стать центром мирового класса. И, конечно, для таких, как вы, — молодых специалистов, перспективных. Это будет очень интересно. Я думаю, что там мы можем создать до 20 тыс. новых рабочих мест", — цитирует Путина "РИА Новости".

По словам российского лидера, в этом центре должны находится не только всё, что касается космоса напрямую, но и научно-производственный кластер из смежных областей, например, таких, как материаловедение.

20 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию глава государства поручил госкорпорации "Роскосмос" и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр. Путин отметил, что такой центр обеспечит работу основных организаций космической отрасли, будет способствовать научным исследованиям, а также подготовке профильных кадров.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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