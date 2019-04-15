Власти РФ дополнительно выделят 5,6 млрд рублей на создание ракетных двигателей
На новые проекты по созданию ракетных двигателей будет дополнительно выделено 5,6 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин во время посещения научно-производственной организации "Энергомаш" в пятницу, 12 апреля.
Глава государства ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия, пообещав "найти" средства на развитие проектов. По его словам, их источником могут стать дополнительные поступления от продажи нефти и газа.
Путин также рассказал о планах по созданию в России Национального космического центра, стоимость которого составит около 25 млрд рублей. Он выразил надежду на то, что в 2022 году уже "появится контур" этого грандиозного проекта.
"Он может и должен стать центром мирового класса. И, конечно, для таких, как вы, — молодых специалистов, перспективных. Это будет очень интересно. Я думаю, что там мы можем создать до 20 тыс. новых рабочих мест", — цитирует Путина "РИА Новости".
По словам российского лидера, в этом центре должны находится не только всё, что касается космоса напрямую, но и научно-производственный кластер из смежных областей, например, таких, как материаловедение.
20 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию глава государства поручил госкорпорации "Роскосмос" и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр. Путин отметил, что такой центр обеспечит работу основных организаций космической отрасли, будет способствовать научным исследованиям, а также подготовке профильных кадров.
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