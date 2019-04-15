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15.04.2019
WarSpot

Япония купит 56 ракет за $1,15 млрд

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Япония закупает ракеты-перехватчики для защиты от баллистических ракет. Вчера, 11 апреля, пресс-служба Государственного департамента США объявила о том, что запрос Японии на покупку 56 ракет SM-3 одобрен.

Заявленная стоимость ракет и сопутствующие расходы составляют $1,15 млрд. При этом сумма может измениться в ходе дальнейших переговоров. Кроме того, согласно действующей процедуре, сделку должен одобрить американский Конгресс.

Пуск ракеты SM-3 с борта корабля.

Источник изображения: navy.mil

Япония запросила ракеты SM-3 в модификации Block IB. При этом назначение ракет не раскрывается. Они могут использоваться как японскими кораблями, так и наземными комплексами ПРО Aegis Ashore.

RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) — американская зенитная управляемая ракета семейства Standard. Находится на вооружении ВМС США и Японии, устанавливается на крейсеры, эсминцы или в виде наземных установок. Кинетическая боевая часть имеет собственный двигатель. Наведение производится автоматически с помощью матричной инфракрасной головки самонаведения, имеющей высокое разрешение. Ракеты SM-3 являются дальнейшим развитием SM-2 и предназначены для уничтожения различных целей (в том числе баллистических ракет и боеголовок) на заатмосферных высотах.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
SM-2
sm-3
Иджис
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