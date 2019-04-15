За призывы к терроризму: СК объявил Гриценко в розыск

СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет объявил в розыск экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которому заочно предъявлены обвинения в призывах к терроризму. По версии следствия, преступные заявления он делал в 2014 и 2017 году, побуждая взрывать на территории России автомобили и поезда.

Следственный комитет РФ обратится в Басманный суд Москвы с просьбой избрать заочный арест в качестве меры пресечения для бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.

Обвиняемый уже объявлен в розыск, сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева и уточнила, что Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети интернет".

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, призывы Гриценко к террористической деятельности подтверждаются результатами лингвистической экспертизы.

"Согласно заключению лингвистической экспертизы, фразы Гриценко содержат признаки публичного призыва к насильственным и деструктивным действиям, имеющим признаки террористической деятельности. Причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-разыскной деятельности и другими материалами дела", - сказала она.

Первое уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины было возбуждено в декабре 2017 года. В сообщении СК было указано, что в его действиях были признаки публичного призыва к осуществлению террористической деятельности.

По версии следствия, 2 июля 2017 года, выступая в эфире телеканала "112 Украина", политик прокомментировал подрыв в Киеве 27 июня автомобиля, в результате которого погиб командир спецназа главного управления разведки минобороны Максим Шаповал. Гриценко призвал ответить на "демонстративные, показательные и наглые убийства украинских офицеров".

Экс-министр заявил, что ответом на теракты в Киеве должны быть аналогичные подрывы автомобилей в Таганроге или Москве. "Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждый взорванный автомобиль в Киеве или Мариуполе должны приходиться по две взорванные машины в Москве или Таганроге", - объявил Гриценко.

Эксперты Следкома, проанализировав выступление украинского политика, подтвердили наличие в его словах призывов к осуществлению террористической деятельности.

"В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству. В связи с этим главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко", - пояснили в сообщении СК.

Всего полгода спустя против бывшего украинского министра возбудили второе уголовное дело все по той же статье. 25 июля 2018 года СК предъявил Гриценко новое обвинение - о призывах к совершению взрывов поездов на территории России.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Следкома. Поводом опять же послужило выступление политика на одном из украинских телеканалов 16 июля 2014 года. "По данным следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов", - сообщили в СКР.

Оба уголовных дела против бывшего министра были объединены в одно производство.

Сам Гриценко, комментируя эти сообщения СК, заявил, что до этого против него никогда не возбуждали уголовные дела. Он также возмутился тем, что его причислили к террористам за высказывания.

В то же время депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал решение СКР возбудить уголовное дело против экс-министра Украины за его призывы к терроризму правильным.

"От таких подрывов автомобилей, к которым призывал Гриценко в эфире украинского телевидения, могут пострадать ни в чем не повинные люди. Чем он думал, непонятно. Но могу сказать, что Украина превращается в террористическую организацию. И рано или поздно люди, оправдывающие и поддерживающие терроризм, в том числе Гриценко, понесут справедливое наказание", -сказал Журавко ФАН.

Лидия Мисник