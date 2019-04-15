Уклонист? Зеленского проверят на патриотизм

Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии

В Верховной раде обратились к минобороны Украины с просьбой объяснить, почему кандидат в президенты страны Владимир Зеленский не проходил службу в ВСУ. Сам Зеленский еще в 2014 году объяснял, что повестку на его имя действительно приносили, но по месту прописки его матери. Шоумен якобы попросил военных направить ее туда, где зарегистрирован он, но уведомление так и не пришло.

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Татьяна Черновол обратилась в минобороны Украины с просьбой разъяснить, почему кандидат в президенты страны Владимир Зеленский не проходил службу в Вооруженных силах страны. Причиной этого, по ее словам, стала появившаяся в СМИ информация, что в 2014 году шоумен якобы уклонился от исполнения воинского долга.

"Обращаюсь с депутатским запросом об отказе Владимира Зеленского от воинской службы. Это можно расценить как дезертирство", - заявила она в пятницу во время "Часа правительства" в парламенте.

Она призвала подтвердить или опровергнуть эти данные в самое ближайшее время, поскольку "услышать официальный ответ на этот вопрос сейчас для общества чрезвычайно важно".

В военном ведомстве пообещали прокомментировать эти сведения во второй половине дня.

О том, что в 2014 году Зеленскому была отправлена повестка о мобилизации в армию, но в военкомат артист не явился, ранее сообщил изданию "Украинская правда" бывший командир 43-го батальона территориальной обороны "Патриот" Сергей Мацейко. Он уточнил, что документ был доставлен по месту прописки матери шоумена в Кривом Роге.

Зеленский подтвердил, что в марте 2014 года повестку действительно приносили в дом его матери, но он ждал, что ее перешлют в Киев, где зарегистрирован он. "Мама ребятам из военкомата объяснила, они сказали: "Хорошо". Так что ждем: надо - значит, надо! Я военнообязанный. Если нужно - пойду воевать", - говорил тогда Зеленский, но мобилизован он в итоге не был. Присылал ли киевский военкомат повестку непосредственно ему, в настоящий момент не известно.

В штабе Зеленского требование депутата Верховной рады проверить информацию о возможном уклонении кандидата от воинской службы комментировать отказались. Там отметили, что ответа следует ждать от оборонного ведомства.

О том, что повестка приходила в дом матери Зеленского, рассказывал он сам еще в марте 2014 года на пресс-конфереции студии "Квартал-95".

Спустя некоторое время в фейсбуке шоумена появилась запись, спровоцировавшая волну критики в его адрес. "Я нахожусь в сердце России - если у нее, конечно, осталось сердце", - написал артист. После этого Зеленского стали упрекать в том, что он скрывается от исполнения своего воинского долга. Пост вскоре был удален.

В итоге через некоторое время он ответил на появившуюся в СМИ информацию, что он якобы скрывается от военкомата.

"Сейчас появляется много лживой и абсурдной информации, целью которой является дискредитация людей и искажение реальных фактов. На днях в интернете была опубликована новость о том, что я пребываю на территории России, скрываясь от призыва в армию. Спешу разуверить недобросовестных авторов подобных "новостей": сейчас я нахожусь в Киеве, где с нашей командой готовлю новый сезон проектов студии "Квартал-95", снимая новые телевизионные проекты. В России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас, Люди. Мир вам. Берегите друг друга!" - написал Зеленский в своем фейсбуке.

Зеленский на данный момент лидирует в гонке за кресло президента Украины. В первом туре выборов, который прошел 31 марта, он одержал уверенную победу, получив 30,24% голосов. На втором месте оказался действующий глава государства Петр Порошенко с 15,95% поддержки. О том, кто возглавит страну, станет известно после второго тура, который назначен на 21 апреля.

На сегодняшний день Зеленский, согласно опросам общественного мнения, имеет гораздо больше шансов на победу, чем его соперник. 11 апреля были опубликованы данные опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которым во втором туре выборов шоумен наберет почти в три раза больше голосов, чем Порошенко. В исследовании указано, что Зеленский получит 61% голосов, а Порошенко - всего 24%.

Похожие результаты ранее продемонстрировал и экзит-пол, проведенный телеканалами "112 Украина" и NewsOne совместно с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг". Почти половина украинцев собирается поддержать Зеленского, а за его оппонента свой голос отдадут лишь 19,8%. Опрос проводился среди более 29,5 тыс. избирателей на выходе с 500 избирательных участков в день выборов 31 марта. В итоге в пользу шоумена высказались 49,4% респондентов.

При этом депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович уверен: если президентом Украины станет Зеленский, то новый глава страны все равно «ничего не решит».

"Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте", - подчеркнул парламентарий.

Нардеп также убежден, что в случае победы Зеленского "в стране ничего не изменится, кроме элиты". "Красть будут другие", - полагает депутат.

Лидия Мисник