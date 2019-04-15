Medya Gnl (Турция): самая что ни на есть "холодная война"

Многие эксперты полагают, что в XXI веке развернется битва за Арктику. После того, как Канада в 2013 году подала заявку в ООН со своими претензиями на этот регион, Россия тут же засучила рукава. И вот уже в Петербурге проходит Международный арктический форум, на котором Путин говорит, что никакой напряженности нет, но зачем-то напоминает об учениях, которые не так давно провела здесь НАТО.

Арктика, где находится до 13% еще неразведанных мировых запасов нефти и до 30% - природного газа, входит в "зону интересов" многих стран, в том числе России, и между государствами, желающими отхватить долю этих богатств, идет большая борьба.

Всего несколько дней назад российский город Санкт-Петербург стал местом проведения Международного арктического форума. Президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме заявил, что в регионе нет особой военной напряженности, но не преминул напомнить о крупных учениях, которые не так давно провела здесь НАТО.

Арктический регион входит в число приоритетных пунктов повестки дня российского лидера с момента его прихода к власти в 2000 году. Даже в 2007 году Путин, установив российский флаг на глубине четырех километров на дне Северного Ледовитого океана, символически, но решительным образом дал понять, что он будет отстаивать права своей страны в регионе.

Многие эксперты полагают, что регион станет ареной новой стратегической борьбы в XXI веке. После того как Канада в 2013 году подала заявку в ООН со своими претензиями на Арктику, Россия тут же засучила рукава. Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу расширить российское военное присутствие в регионе. На экраны телевизоров даже попал тот момент, когда российский лидер давал указание Шойгу на одном из заседаний: "Хотел бы, чтобы вы обратили особое внимание на оперативное создание военной инфраструктуры в Арктической зоне. Мы должны принять меры по обеспечению безопасности и защите наших национальных интересов в этом регионе".

Конвенция ООН по морскому праву, вступившая в действие в 1994 году, позволяет государствам обладать исключительной экономической зоной в пределах 200 морских миль, которая в некоторых случаях может быть еще более расширена. Странам, желающим расширить эту зону, таким как Россия, США, Дания, Норвегия, Канада, нужно доказать, что их подводный шельф является продолжением их сухопутной территории и имеет похожую геологическую структуру.

По указанию Путина Россия снова стала открывать в регионе военные порты и базы, которые были закрыты из-за экономических проблем после распада Советов.

В 2018 году Путин на съемках документального фильма известного российского журналиста Андрея Кондрашова подчеркнул, что Арктика - важный регион с точки зрения безопасности России, и сказал: "Мы грозить никому не будем, но мы, используя наши преимущества, в данном случае территориального характера, обеспечим безопасность Российской Федерации и ее граждан. В этом смысле Арктика для нас крайне важна".

Путин напомнил и о богатых запасах природных ресурсов в регионе. Сославшись на слова известного русского ученого XVIII века Михаила Ломоносова "богатства России будут прирастать Сибирью", российский лидер отметил: "Теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что запасы России будут прирастать и Арктикой. Там все есть, и к тому же в огромном объеме!"

В том же документальном фильме специальный представитель Путина по вопросам транспорта и экологии Сергей Иванов рассказал, что благодаря перевозкам Северным морским путем со временем можно будет заработать десятки миллиардов долларов.

В 2017 году Путин, посетив арктический архипелаг Земля Франца Иосифа вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу при температуре воздуха минус 28 градусов, в некотором смысле поиграл мускулами.

Наряду с богатыми месторождениями нефти и газа в регионе находятся запасы алмазов, золота, серебра.

Фуад Сеферов (Fuad Seferov)

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