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15.04.2019
ЦАМТО

Минобороны совершенствует военную инфраструктуру в Крыму и Арктике

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Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости, Владислав Сергиенко

ЦАМТО, 12 апреля. Строительство объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике являются приоритетами в развитии военной инфраструктуры.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Основные усилия сосредоточены на развитии системы управления Вооруженных сил и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники. Прежде всего, стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской Арктической зоне", – сказал С.Шойгу, выступая 12 апреля в рамках Единого дня приемки военной продукции.

Говоря о развитии военной инфраструктуры, министр сообщил, что "в этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения". "На сегодняшний день в эксплуатацию введено более 850 зданий и сооружений, что в 11 раз превышает плановый показатель первого квартала. Это говорит о высоких темпах работ", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.

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Страны
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Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
Ядерный щит
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