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15.04.2019
ТАСС

В Воронеже начали отливать колокол-благовестник для главного храма ВС РФ

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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Его масса равна 10 тоннам

ВОРОНЕЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Мастера Воронежского колокололитейного завода начали отливку самого большого колокола-благовестника для главного храма Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"На территории колокололитейного завода Анисимова в Воронеже началась отливка основного колокола-благовестника для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Это самый большой колокол весом 10 тонн в ансамбле из 18 колоколов. Общий вес ансамбля составит более 20 тонн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главный колокол-благовестник украсят барельефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны.

"На сегодняшний день уже отлито 17 колоколов: от самого маленького весом 8 кг до колокола весом 4200 кг. Тематика оформления каждого колокола для главного храма Вооруженных сил РФ уникальна, она основана на орнаментах по теме Победы в Великой Отечественной войне, видов и родов войск, иконах покровителей русского воинства", - добавили в округе.

Главный храм Вооруженных сил РФ, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт к 75-летию Великой победы в 2020 году в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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