Завершились госиспытания новой зенитной системы С-350 "Витязь"

Министерство обороны провело единый день приемки военной продукции. Результаты работы отечественной оборонки впечатляют.

В ближайшее время значительно усилится наша противовоздушная оборона. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, успешно завершены госиспытания новой зенитной ракетной системы С-350 "Витязь-ПВО". Сдача первого серийного комплекта будет обеспечена уже в этом году.

Конструкторское бюро машиностроения, находящееся в Коломне, приступило к серийному производству одиннадцатого бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Как сказал Криворучко, "уровень технической готовности средств комплекса составляет уже более 50 процентов".

Успешно завершены типовые испытания опытных образцов БТР-82А. С 2019 года все бронетранспортеры будут оснащаться модернизированной системой управления огнем с тепловизионным прицелом и дополнительной защитой.

Алексей Криворучко отметил, что "с опережением сроков ведется поставка вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ5-1 и фронтовых бомбардировщиков Су-34".

498 новых и 42 отремонтированных автомобиля, 20 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 187 новых и 53 отремонтированных единиц техники связи, 9000 единиц носимого вооружения и экипировки, более 4,3 тысяч средств десантирования поставлено в Сухопутные войска и ВДВ в первом квартале 2019 года.

Начальник 60-го учебного центра полковник Сергей Серебряков доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу по видео-конференц-связи, что в 2019 году для перевооружения 439-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады Южного военного округа впервые поставлены боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО "Торнадо-С".

Также министру доложили о поставке одного батальонного комплекта боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ, 175 автомобилей специального назначения "Тигр", 15 двухзвенных гусеничных транспортера для Крайнего Севера, три машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-5М.

Концерн "Калашников" поставит минобороны РФ 112 500 автоматов АК-12 до 2021 года, в первом квартале 2019 года передано уже 5000 единиц оружия. Об этом сообщил управляющий директор концерна Дмитрий Тарасов.

Шесть боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" получили Воздушно-космические войска с начала 2019 года. Об этом сообщил командир 55-го отдельно вертолетного полка полковник Евгений Суходольский.

Пять военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 с замененными украинскими комплектующими поставлены в войска, еще пять поставят до конца года. Об этом сообщил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров. В рамках программы импортозамещения организована замена средств индивидуальной защиты вертолета производства Украины на современные устройства выброса типа УВ-26М отечественного производства. Также проведена адаптация фюзеляжа вертолета под установку системы радиоэлектронной борьбы Л-370 с дальнейшей установкой в эксплуатирующих организациях.

Военные получили работающую на средних и больших высотах радиолокационную станцию "Небо-У", еще пять РЛС типа П-18Р будут сданы до конца года. Об этом сообщил технический директор Нижегородского телевизионного завода "Нител" Валентин Марков.

Всего до конца текущего года запланирована поставка еще пяти станций "Небо-У" и 12 модернизированных станций П-18Р.

На сегодняшний день в эксплуатации находятся более 50 радиолокационных станций П-18Р, которые стоят на боевом дежурстве и входят в систему управления воздушным движением. Данные станции способны обнаруживать все типы целей, отличаются высокой мобильностью и надежностью.

Радиолокационная станция "Небо-У" способна обнаруживать как беспилотные летательные аппараты, так и баллистические цели на дальности до 460 км.

С начала года Воздушно-космические силы получили 140 авиационных ракет класса "воздух-воздух". До ноября будут поставлены еще 222 ракеты. Об этом сообщил генеральный директор Государственного московского конструкторского бюро "Вымпел" Николай Гусев.

ВМФ в 2019 году получит три береговых ракетных комплекса "Бастион" и 55 противокорабельных ракет "Оникс". Об этом доложил гендиректор Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов. По его словам, в настоящее время изготовлен один береговой ракетный комплекс "Бастион", в мае запланирована его досрочная поставка. Еще два комплекса находятся в различной степени готовности.

Перевооружение 14-й ракетной дивизии РВСН, дислоцирующейся в Йошкар-Оле, на подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс-С" завершится в мае этого года. Об этом сообщил врио командира 14-ой ракетной дивизии полковник Олег Тетеркин.

РВСН получат двадцать одну межконтинентальную баллистическую ракету для комплексов "Ярс" подвижного и шахтного базирования, а также десять межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Об этом сообщил гендиректор Воткинского завода Виктор Толмачев.

Кроме того, по словам Толмачева, "в рамках государственного оборонного заказа на 2019 год Воткинский завод ведет изготовление пятидесяти ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

В 2019 году военные получат 3751 новое здание, на военное строительство будет потрачено почти 160 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

По словам замминистра, за первый квартал уже построено порядка 850 зданий и сооружений, прежде всего - обеспечивающая инфраструктура Ракетных войск стратегического назначения, объекты на территории Западного и Южного военных округов, Северного флота, а также объекты в интересах Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил. По словам Тимура Иванова, российские военные получили в первом квартале 2019 года шесть новых домов почти на 500 квартир.

Завершено строительство военных городков для дивизии ПВО Северного флота в Тикси (Якутия), отдельной береговой ракетной бригады "Бастион", а также пулеметно-артиллерийской дивизии и мотострелковых полков в Екатеринбурге и Клинцах.

Кроме того, в Уссурийске реконструированы три казармы на 160 военнослужащих каждая. Также три казармы на 200 мест построили в Клинцах. В базовом военном городке № 13 в Екатеринбурге завершена зона спортивных сооружений из двух тренировочных комплексов, где можно проводить занятия с 200 военнослужащими одновременно.

Военные строители закончили создание инфраструктуры под оперативно-тактические комплексы в соединениях РВСН в Нижнем Тагиле. Ракетчикам сданы тринадцать новых хранилищ - девять хранилищ агрегатов автономных пусковых установок и четыре хранилища агрегатов подвижного командного пункта.

Кроме того, военные получили в первом квартале 2019 года несколько десятков хранилищ артиллерийских боеприпасов.

Оборонзаказ выполняют десятки предприятий. И практически каждое из них работает с максимальной нагрузкой. Как отметили в Национальном центре управления обороной, выполнение всех контрактов находится под жестким контролем.

Сергей Птичкин