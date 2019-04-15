Ситуация в Судане не повлияет на ВТС с Россией, считают в Совфеде

ЦАМТО, 12 апреля. Ситуация в Судане не повлияет на военно-техническое сотрудничество с Россией, после стабилизации в стране стороны вернутся к сотрудничеству.

Об этом "РИА Новости" заявил первый зампред комитета СФ по обороне, экс-помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

"Причин для опасений нет, армия Судана в большей степени вооружена советским и российским вооружением, поэтому другой перспективы у них нет", – сказал он.

По словам В.Кожина, после стабилизации стороны "в любом случае" вернутся к возобновлению сотрудничества. "Здесь причин для беспокойства никаких нет", – подчеркнул сенатор.