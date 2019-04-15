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15.04.2019
ТАСС

Призывники из Москвы чаще всего хотят служить в ВДВ или войсках спецназначения

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Спецназ ВС РФ
Спецназ ВС РФ.
Источник изображения: rg.ru

Военный комиссар столицы также рассказал, что в ходе весеннего призыва около 10 москвичей отправят служить на крейсер "Москва"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Около 10 москвичей отправятся служить на крейсер Черноморского флота "Москва" в ходе весеннего призыва. Об этом в пятницу сообщил журналистам военный комиссар столицы генерал-майор Виктор Щепилов.

По его словам, всего в весеннюю кампанию планируется призвать более 6 тыс. жителей Москвы. "Большая часть призывников, 70%, будет служить на территории Западного военного округа, остальные уйдут служить по всей России. Основная масса наших призывников хочет идти служить в ВДВ, войска спецназначения, мы идем им на встречу", - сказал генерал.

"Около десяти ребят уйдут служить на крейсер "Москва". Ребята желают там служить, конкурс большой", - отметил Щепилов.

Еще около 150 москвичей будут призваны в комендантский Семеновский полк. "Они уже отобраны, прошли медосвидетельствование", - уточнил генерал.

По словам Щепилова, в целом москвичи пойдут проходить срочную службу во все рода и виды войск, куда их направят 146 призывных комиссий.

Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году крейсер получил свое нынешнее имя. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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1164 Атлант
ЧФ
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