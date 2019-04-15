Путин подчеркнул важность процесса цифровизации сферы ракетного двигателестроения

Владимир Путин во время встречи с представителями российских информационных агентств и печатных средств массовой информации.

Она позволяет повысить эффективность и сразу выводит продукт в коммерческое использование, отметил глава государства

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Цифровизация в сфере ракетного двигателестроения имеет практический смысл, поскольку позволяет уменьшить сроки производства, выводит продукт в коммерческое использование, повышает эффективность и снижает затраты, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу посетил "НПО Энергомаш", где ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия.

Он отметил, что обсуждал с руководством НПО "Энергомаш", что нужно сделать для развития предприятия.

"Цифровизация - это генеральный путь развития, и не только в целом в стране, в экономике, в промышленности, но и в вашей отрасли. Это имеет практическое значение, потому что если в сегодняшнем цикле изготовление двигателя - это пять-шесть лет, в цифре - в два раза меньше. Это выводит продукт сразу в коммерческое использование, и эффективность повышается по всем направлениям, снижаются затраты", - заявил Путин.

"Конечно, одно из направлений - создание этих цифровых двойников. Вы уже, собственно, начинаете это делать, и это чрезвычайно важно, чрезвычайно интересно и перспективно", - добавил президент.

Говоря о технологии цифровых двойников, он пояснил, что в этом случае "изделие, агрегат начинает создаваться в цифре, с помощью датчиков". "Живет своей жизнью это электронное изделие, так скажем, потом в процессе эксплуатации могут вноситься определенные коррективы. Это очень перспективно", - отметил Путин.

Он также уточнил, что в национальной программе в целом на этот сегмент предусмотрено финансирование около 54-55 млрд рублей до 2021 года.

"На этот год 20 с лишним миллиардов. Правда, коллеги подсказали, что почему-то не попали в это финансирование - я не знаю, почему - как планировали; одно из ключевых направлений у нас космос. Мы к этому обязательно вернемся. Я сейчас вернусь на работу, поговорю с коллегами из правительства, обязательно внесем коррективы и вам поможем, поддержим обязательно", - пообещал президент сотрудникам предприятия.