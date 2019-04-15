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15.04.2019
ТАСС

Путин: создание Национального космического центра будет стоить 25 млрд рублей

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Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам президента, рассчитывается, что в 2022 году уже появится контур центра

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Национальный космический центр в России может и должен стать центром мирового класса, проект будет стоить порядка 25 млрд рублей и позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который в День космонавтики посетил "НПО Энергомаш", где ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия.

"Этот проект примерно будет стоить 25 млрд рублей. Рассчитываем, что в 2022 году уже контур [центра] появится", - сказал Путин.

"Мы хотим, мне бы очень хотелось, чтобы это выглядело современно, красиво, достойно отрасли, чтобы там могли быть сосредоточены наш научный и образовательный потенциалы", - подчеркнул президент.

По его словам, необходимо, чтобы там находилось не только все, что касается космоса напрямую, но чтобы рядом размещался и кластер из смежных областей, которые крайне нужны космической отрасли, например, таких как материаловедение.

"Мне представляется, что он может и должен стать центром мирового класса. И, конечно, для таких как вы молодых специалистов, перспективных, это будет очень интересно. Я думаю, что там мы можем создать до 20 тыс. новых высококлассных рабочих мест", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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