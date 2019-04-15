Путин призвал сделать космическую отрасль еще более современной

Президент поздравил сотрудников "НПО Энергомаш" с Днем космонавтики

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал сосредоточить внимание на новых шагах в развитии космической отрасли, сделать ее более современной.

Глава государства в пятницу посетил "НПО Энергомаш", где ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия. Президент поздравил сотрудников с профессиональным праздником - с Днем космонавтики.

Президент рассказал, что послужило основой для принятия решения о создании Национального космического центра: "Во-первых, надо было понять, что делать с Хруничевым (Центр им. Хруничева), Хруничева надо развивать, много всяких споров на этот счет было и, конечно, не хотелось отдавать просто куда-то в коммерцию эти территории".

"Второе: нам действительно нужно внимание сосредоточить на том, чтобы делать новые абсолютно шаги в развитии космической отрасли, делать ее еще более современной, устремленной в будущее. Мы сейчас с коллегами обсуждали: в авиации цифровизация уже сделала больше шагов, чем, скажем, в двигателестроении и вообще в космической отрасли, как ни странно. То есть явно есть, над чем работать, от этого зависит и коммерческий результат, и результат в сфере обороноспособности", - заявил Путин.

Президент ознакомился с производственным процессом "НПО "Энергомаш"

Президент ознакомился с производственным процессом предприятия. АО "НПО "Энергомаш" - ведущее российское предприятие по разработке мощных жидкостных ракетных двигателей, которые выводили и выводят на орбиту практически все отечественные космические объекты, начиная с первого искусственного спутника Земли и корабля Юрия Гагарина до сверхмощной ракеты "Энергия".

В цехе окончательной сборки президента ознакомили с производственной линейкой предприятия. Главе государства продемонстрировали не имеющий аналогов в мире по силе тяги жидкостный двигатель РД-171В, а также ракетный двигатель, поставляемый в страны с развивающейся космической индустрией.

Отдельно Путину показали двигатель, экспортируемый в США для американских космических кораблей. "Сегодня у нас контракты подписаны, включая 2020 год", - заявил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, рассказывая об этом двигателе.

Говоря о перспективах развития производственной базы, Арбузов напомнил о проекте создания интегрированной структуры, в которую будут включены ключевые предприятия ракетного двигателестроения РФ. Решение о создании такой структуры было одобрено в феврале 2019 года Набсоветом Госкорпорации "Роскосмос". Головным предприятием нового объединения станет АО НПО "Энергомаш".

В ходе посещения предприятия президент РФ ознакомился и с проектами Роскосмоса в целом, причем не только космического, но и двойного назначения. Помимо запуска космических кораблей, Роскосмос занимается созданием технологий и производством импортозамещающего оборудования для ТЭК, проектами производства трамваев и беспилотных комбайнов, предупреждает распространение лесных пожаров.

Новые проекты ракетных двигателей

Путин заявил, что на новые проекты по созданию ракетных двигателей будет дополнительно выделено 5,6 млрд рублей. Он сообщил, что источником этих средств станут дополнительные поступления от продажи нефти и газа.

"Найдем", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности выделения этих денег. "Даже источник назвали - это тот источник, который мы для таких целей можем использовать, - добавил он. - Это связано с получением дополнительных ресурсов в нефтегазовой сфере".