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15.04.2019
Известия.ru

Рогозин подписал приказ о создании Роскосмосбанка в День космонавтики

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подписал в День космонавтики приказ о создании Роскосмосбанка. На сайте госкорпорации сообщается, что финасово-кредитная организация будет выполнять функции казначейства.

Роскосмосбанк будет вести всю контрактно-договорную работу предприятий ракетно-космической отрасли. Это позволит быстро наводить порядок в финансовой сфере.

Решение о переименовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк было принято в ноябре 2018 года. Председателем совета директоров кредитной организации избран Дмитрий Рогозин.

Фондсервисбанк находился на санации с 2015 года, уточняет НСН.

Ранее 12 апреля Дмитрий Рогозин сообщил в ходе посещения "НПО Энергомаш", что вся новая российская ракетно-космическая техника задумывается как возвращаемая. "Роскосмос" будет обсуждать соответствующие работы с правительством.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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