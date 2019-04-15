Рогозин подписал приказ о создании Роскосмосбанка в День космонавтики

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подписал в День космонавтики приказ о создании Роскосмосбанка. На сайте госкорпорации сообщается, что финасово-кредитная организация будет выполнять функции казначейства.

Роскосмосбанк будет вести всю контрактно-договорную работу предприятий ракетно-космической отрасли. Это позволит быстро наводить порядок в финансовой сфере.

Решение о переименовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк было принято в ноябре 2018 года. Председателем совета директоров кредитной организации избран Дмитрий Рогозин.

Фондсервисбанк находился на санации с 2015 года, уточняет НСН.

Ранее 12 апреля Дмитрий Рогозин сообщил в ходе посещения "НПО Энергомаш", что вся новая российская ракетно-космическая техника задумывается как возвращаемая. "Роскосмос" будет обсуждать соответствующие работы с правительством.