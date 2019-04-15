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15.04.2019
Военно-промышленный курьер

В Калининградскую область забрасывается десант с "Арбалетами"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специальные подразделения Балтийского флота усложняют прыжковую подготовку. Десантирование парашютным способом выполняется с 800-метровой высоты из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 в дневное и ночное время.

В плановых тренировках участвуют подразделения разведки соединения морской пехоты и морского спецназа. Используются различные парашютно-десантные системы, в том числе управляемые: "Мальва" и "Арбалет".

Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки спецподразделения отрабатывают сборы групп в назначенных точках после приземления, выдвижение разведывательных дозоров, проведение диверсий на объектах условного противника, захват пленных. Большое внимание уделяется применению топографической системы контроля и навигации "ГЛОНАСС", усовершенствованных станций ближней разведки и т.п, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Арбалет РЛК
Ми-8
Проекты
БФ
ГЛОНАСС
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