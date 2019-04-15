Уступаете России: США сдают позиции в Арктике

NI констатировал беспомощность США в Арктике

США не готовы отстаивать свои интересы в Арктике, которая на сегодняшний день привлекает внимание ведущих мировых держав, пишет американский журнал. По мнению журналистов, Соединенные Штаты слишком халатно относятся к наращиванию военной мощи в этом регионе, в то время как Россия усиливает здесь свое присутствие.

Арктика на сегодняшний день является зоной повышенного внимания ведущих мировых держав, но американская сторона совершенно не готова защищать там свои интересы, считают журналисты The National Interest. Там обратили внимание на то, что к северу от Полярного круга у военнослужащих США нет ни одной крупной военной базы, а также самолетов или крупных боевых кораблей, способных действовать при низких температурах.

В распоряжении флота ВМС Соединенных Штатов только один 42-летний тяжелый ледокол "Полярная звезда", причем переживший несколько серьезных происшествий. В прошлом году он едва смог избежать катастрофы, когда корабль начала заливать вода. Три года назад ледокол также находился на грани крушения после взрыва генератора. Инженерам удалось спасти его благодаря комплекту для ремонта доски для серфинга.

Между тем, отмечает NI, американское правительство продолжает игнорировать плачевное состояние своих ледоколов.

Попытка спонсировать эту часть вооружения США была предпринята в 2018 году, когда сенат выделил $750 млн на усовершенствование арктического флота. Но вскоре изначально намеченный маршрут этих средств изменился - их перенаправили на строительство стены на границе с Мексикой.

Тем временем, Россия активно готовится защищать свои интересы в Арктике. Как отмечает издание, у вооруженных сил РФ появились новейшие подводные лодки, самолеты и танки, которые приспособлены к арктическим условиям. К тому же российская сторона обладает мощным ледокольным флотом, который насчитывает 40 специализированных кораблей, сообщают журналисты. Они также заявили, что в скором времени Москва планирует создать военные ледоколы, способные нести крылатые ракеты.

Все это способствует укреплению позиций России в Арктике и позволяет оказывать помощь зарождающейся в регионе коммерческой деятельности, подчеркнули в издании. По словам авторов статьи, Москва в этом регионе отстаивает свою исключительную экономическую зону, в то время как США только тратят время, не осознавая важности этих богатых разнообразными ресурсами территорий.

Российская сторона действительно упорно отстаивает свои интересы в этом регионе. 3 апреля ТАСС со ссылкой на главу Роснедр Евгения Киселева сообщил, что подкомиссия ООН подтвердила геологическую принадлежность части Арктики, которую Москва указала в заявке на расширение границы континентального шельфа.

По некоторым элементам заявки к РФ остались технические вопросы по обоснованиям морфологии, уточнил Киселев. "Я полагаю, что в рамках последующих двух-трех сессий эти вопросы будут решены и мы добьемся положительного результата в этом направлении", - сказал чиновник. После подтверждения подкомиссии потребуется защита заявки перед комиссией ООН.

Заявку на расширение границ своего шельфа Россия направила в организацию в августе 2015 года. В документе речь шла о территории Арктики в 1,2 млн кв км. Туда вошли хребет Ломоносова, котловина Подводников, поднятие Менделеева, южная конечность хребта Гаккеля, зона Северного полюса и другие участки морского дна. Предполагается, что на этих территориях находятся запасы углеводородов минимум на 5 млрд т условного топлива.

Международное право гласит, что Северный полюс и соседствующий с ним регион Северного Ледовитого океана не могут принадлежать какой-либо стране. В то же время ряд стран, а именно Норвегия, США, Канада и Дания, претендуют на его дно. По примерным подсчетам, там может содержаться 83 млрд т условного топлива.

Отношения между Россией и Соединенными Штатами в этом регионе довольно враждебные. 5 марта командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапаротти заявил, что Вашингтон намерен сдерживать российские силы в Арктике. Он подчеркнул, что теперь Северный морской путь бывает открыт чаще и в нем существует "ресурсная и коммерческая заинтересованность".

"Это создает конкуренцию. Россия, поскольку он [Севморпуть] проходит ближе всего к ее границам, повысила [оборонный потенциал] и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы. Они стали периодически перемещать туда различные оборонные системы, чтобы увеличить контроль над регионом", - сказал Скапаротти.

По его словам, на фоне такой ситуации США обновили свои планы. Вашингтону, как он отметил, пришлось изменить оперативные тенденции и развертывание некоторых сил, чтобы обеспечить сдерживание Москвы.

"Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна", - заявил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов напомнил, что США не вправе диктовать России условия по Северному морскому пути.

"Россия не нарушает норм международного права. Часть трассы Северного морского пути проходит в российских территориальных водах. Мы же не собираемся принуждать Соединенные Штаты делать что-то вблизи берегов Аляски. Мы претендуем только на то, на что существуют нормы, которые должны исполняться всеми, в том числе США", - сказал Красов ФАН.

Лидия Мисник