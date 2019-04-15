Странности использования незащищённых УАЗов в Сирии

В Сети продолжается обсуждение обстоятельств гибели российских офицеров в провинции Дейр-эз-Зор. Речь идёт о трагическом происшествии, которое произошло несколько недель назад на одном из маршрутов доставки гуманитарной помощи в упомянутой сирийской провинции.

Источник изображения: topwar.ru

Если верить сообщениям, то гуманитарный конвой, который сопровождался российскими офицерами, перемещавшимися на автомобиле УАЗ, попал в засаду, устроенную боевиками ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ). Обсуждение касается в том числе и вопроса о том, почему в местах проведения боевых операций используются автомобили без какого-либо класса защиты. Вопрос не праздный как минимум потому, что с ответом на него связано сохранение жизней российских военнослужащих.

Вопрос актуален ещё и по той причине, что в автопарке российских Вооружённых сил достаточно давно присутствуют те же "Тигры" с третьим классом баллистической защиты и с возможностью оснащения определённым арсеналом.

Если надеялись на защиту со стороны "боевого" сопровождения, то всё равно немало странностей. Главная из них - каким бы ни было сопровождение, подвергать риску представителей командования на территориях, где по-прежнему сохраняется террористическое присутствие ИГ*, недопустимо.

Бронирования "Тигра" было бы вполне достаточно для того, чтобы защитить находившихся в нём людей от пуль калибров (как минимум) 5,45 автоматического оружия, а также от осколков.

От производства "Рысей" по итальянской технологии Iveco LMV в своё время отказались как из-за цены (до 20 млн за один бронеавтомобиль с классом защиты 3-4), так и из-за наличия возможностей по производству армейских бронированных внедорожников на основе собственных технологий. Отказались вполне оправданно.

Но в любом случае тема использования УАЗов на территориях, частично подконтрольных террористам, остаётся актуальной и, если можно так выразиться, не раскрытой.

Но теперь стоит сделать серьёзные и глубокие выводу по поводу того, что цена металла никогда не может сравниваться с ценой жизни человека, подготовленного, опытного, боевого офицера.