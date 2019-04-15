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15.04.2019
Военное обозрение

Минобороны в скором времени получит 11-й бригадный комплект ОТРК "Искандер-М"

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Российское Минобороны в скором времени получит на вооружение 11-й бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", собщил замминистра обороны Андрей Криворучко в рамках Единого дня приемки военной продукции в пятницу.

Источник изображения: topwar.ru

По его словам Коломенское Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) совместно с предприятиями кооперации развернуло серийное производство 11-го бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". При этом сообщается, что общий технический уровень готовности комплекса на сегодняшний день составляет уже более 50 процентов.

В бригадный комплект из 51 единицы техники входят: самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, ракеты, комплексная система автоматизированного управления, средства контроля технического состояния, пункт подготовки данных.

Кроме того сообщается, что Воткинский завод с начала года передал военным 14 ракет для ОТРК "Искандер-М" и 4 межконтинентальные баллистические ракеты для подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс". Всего же до конца года Минобороны получит от завода 50 ракет для ОТРК "Искандер-М", 21 МБР для комплексов "Ярс" подвижного и шахтного базирования, а также 10 МБР "Булава" для подводных крейсеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Искандер
РС-24 Ярс
Компании
Воткинский завод
КБМ
Проекты
ПГРК
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