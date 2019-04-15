Строительство Национального космического центра в Москве обойдется в 25 млрд руб. - Путин

Ожидается, что это позволит создать до 20 тысяч новых рабочих мест

Химки (Московская область). 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Национальный космический центр, который планируется построить в Москве, может и должен стать центром мирового класса, проект будет стоить порядка 25 млрд рублей и позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне представляется, что он может и должен стать центром мирового класса. (...) Этот проект примерно будет стоить 25 миллиардов рублей. Рассчитываем, что в 2022 году уже контур появится", - сказал В.Путин в пятницу в ходе посещения "НПО Энергомаш", говоря о планах создания Национального космического центра.

Он рассчитывает, что в этом центре сосредоточится российский научный и образовательный потенциал.

"Мы хотим, мне бы очень хотелось, чтобы это выглядело современно, красиво, достойно отрасли, чтобы там могли быть сосредоточены наш научный и образовательный потенциал", - заявил В.Путин.

По его словам, необходимо, чтобы там находилось не только все, что касается космоса напрямую, но чтобы рядом размещался и кластер из смежных областей, которые крайне нужны космической отрасли, например, таких как материаловедение.

"И, конечно, для таких как вы - молодых специалистов, перспективных, это будет очень интересно. Я думаю, что там мы можем создать до 20 тысяч новых высококлассных рабочих мест", - отметил глава государства.