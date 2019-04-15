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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Путин осмотрел ракетные двигатели на "Энергомаше"

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НПО «Энергомаш»
НПО «Энергомаш».
Источник изображения: Борис Кавашкин/ТАСС

Химки. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики приехал в АО "НПО "Энергомаш" имени академика В.П.Глушко", где ознакомился с производственным процессом.

АО "НПО "Энергомаш" - ведущее российское предприятие по разработке мощных жидкостных ракетных двигателей, которые выводили и выводят на орбиту практически все отечественные космические объекты, начиная с первого искусственного спутника Земли и корабля Юрия Гагарина до сверхмощной ракеты "Энергия".

В цехе окончательной сборки президента ознакомили с производственной линейкой предприятия. Главе государства продемонстрировали не имеющий аналогов в мире по силе тяги жидкостный двигатель РД-171В, а также ракетный двигатель, поставляемый в страны с развивающейся космической индустрией.

Отдельно В.Путину показали двигатель, экспортируемый в США для американских космических кораблей. "Сегодня у нас контракты подписаны, включая 2020 год", - заявил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, рассказывая об этом двигателе.

Говоря о перспективах развития производственной базы, И.Арбузов напомнил о проекте создания интегрированной структуры, куда будут включены ключевые предприятия ракетного двигателестроения РФ. Решение о создании такой структуры было одобрено в феврале 2019 года наблюдательным советом госкорпорации "Роскосмос". Головным предприятием нового объединения станет АО НПО "Энергомаш".

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Россия
США
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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