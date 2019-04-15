В Крыму прошли учения войск ЮВО
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Войска южного военного округа провели масштабные учения в Крыму. Действия по защите береговой линии отработали: силы Черноморского флота, расчёты С – 400 "Триумф", подразделения 4 – й армии ВВС. Роль условного противника пришлось сыграть бомбардировщикам Су-34. В итоге нападение успешно отразили. Ни один "вражеский" бомбардировщик до своей цели так и не долетел.
Войска южного военного округа провели масштабные учения в Крыму. Действия по защите береговой линии отработали: силы Черноморского флота, расчёты С – 400 "Триумф", подразделения 4 – й армии ВВС. Роль условного противника пришлось сыграть бомбардировщикам Су-34. В итоге нападение успешно отразили. Ни один "вражеский" бомбардировщик до своей цели так и не долетел.
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