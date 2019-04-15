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15.04.2019
Известия.ru

В Крыму прошли учения войск ЮВО

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Источник изображения: iz.ru

Войска южного военного округа провели масштабные учения в Крыму. Действия по защите береговой линии отработали: силы Черноморского флота, расчёты С – 400 "Триумф", подразделения 4 – й армии ВВС. Роль условного противника пришлось сыграть бомбардировщикам Су-34. В итоге нападение успешно отразили. Ни один "вражеский" бомбардировщик до своей цели так и не долетел.

Войска южного военного округа провели масштабные учения в Крыму. Действия по защите береговой линии отработали: силы Черноморского флота, расчёты С – 400 "Триумф", подразделения 4 – й армии ВВС. Роль условного противника пришлось сыграть бомбардировщикам Су-34. В итоге нападение успешно отразили. Ни один "вражеский" бомбардировщик до своей цели так и не долетел.

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Су-34
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