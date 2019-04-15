"Летающие радары" А–50 провели пятичасовой полет над Черным морем

Новейшие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 задействованы в учениях сил авиации и флота южного военного округа в Черном море. Во вторник, 12 апреля, они выполнили пятичасовой полет над акваторией Черного моря.

Как уточняется в сообщении Минобороны, самолеты привлекли для обеспечения выполнения учебно-боевых задач авиации и сил флота ЮВО.

"Экипажи самолетов А-50 осуществили перелет на один из оперативных аэродромов в Краснодарском крае и после дозаправки топливом вылетели для наращивания радиолокационного поля в зоны дежурства в воздухе", — отметила пресс-служба Минобороны.

Во время полета А­-50 осуществили более 20 наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 на сверхзвуковые и стратосферные цели.

Всего в маневрах задействовали более 50 самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации, дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также корабельная ударная группа и дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Черноморского флота.

В феврале самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, прозванный журналистами "летающим радаром", совершил первый полет в рамках этапа предварительных летных испытаний.

А-100 осуществил первый полет в ноябре 2017 года. Его сконструировали на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. На нем, по словам разработчиков, установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.

В июле 2018 года источник раскрыл основные характеристики самолета.