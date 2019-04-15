Валютный резерв: нагрузка на ракетно-космическую отрасль снизится

Компании в сфере ракетно-космической промышленности (РКП) смогут не предоставлять финансовое обеспечение при ввозе иностранных товаров на территорию России. Соответствующее постановление правительства было подписано Дмитрием Медведевым. Об этом "Известиям" сообщили в аппарате кабинета министров. Документ был разработан госкорпорацией "Роскосмос" для помощи организациям, которые на основе международных соглашений участвуют в совместных космических программах и научно-технических экспериментах.

Компании в сфере ракетно-космической промышленности (РКП) смогут не предоставлять финансовое обеспечение при ввозе иностранных товаров на территорию России. Соответствующее постановление правительства было подписано Дмитрием Медведевым. Об этом "Известиям" сообщили в аппарате кабинета министров. Документ был разработан госкорпорацией "Роскосмос" для помощи организациям, которые на основе международных соглашений участвуют в совместных космических программах и научно-технических экспериментах.

Согласно действующему законодательству, российские космические предприятия освобождены от уплаты ввозной пошлины на основании международных соглашений. Однако, в соответствии с федеральным законом "О таможенном регулировании РФ", компании обязаны предоставить гарантии того, что импортируемый товар будет использован по назначению. Обеспечение таможенных пошлин может осуществляться следующими способами: деньгами, банковской гарантией, поручительством, залогом имущества и так далее.

Поставляемое в Россию в рамках международного сотрудничества космическое оборудование имеет многомиллионную валютную стоимость. Некоторые организации РКП ограничены в возможности предоставить обеспечение в столь значительном размере при ввозе продукции. Такая ситуация ставит под под вопрос исполнение международных обязательств России в сфере исследования космоса.

Новое регулирование коснется ввоза различных средств выведения космических объектов, аппаратов, информационно-измерительного оборудования, бортовых систем управления, наземной инфраструктуры, составных частей для ракетно-космических комплексов и другого оборудования. Номенклатура товаров космического назначения была утверждена решением комиссии Таможенного союза в 2011 году. Принятая мера облегчит процедуру доставки товаров при проведении совместных международных космических программ.

— Для ряда товаров идет условное освобождение от уплаты таможенной пошлины. Она будет взиматься, если импортируемый товар будет использован в иных целях, а не в рамках изначально заявленных условий, по которым были предоставлены льготы. Таможенные органы в таких случаях не взимают пошлину, но требуют предоставления доказательств о соответствующем использовании товара, чтобы он не был где-то реализован на рынке. В связи с этим и возникают обеспечения по уплате таможенных платежей, — пояснила "Известиям" старший научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований ИПЭИ РАНХиГС Галина Баландина.

Сейчас Роскосмос реализует Федеральную космическую программу до 2025 года. Она предусматривает исполнение международных обязательств. Например, по Международной спутниковой системе поиска и спасения "КОСПАС-САРСАТ" и участию не менее чем в двух миссиях в рамках международной кооперации по исследованию Марса, Венеры, Меркурия и Солнца.

Также поставлена задача по завершению развертывания российского сегмента Международной космической станции в составе семи модулей и продолжение ее эксплуатации до 2024 года. Должна быть обеспечена техническая возможность создания российской орбитальной станции на базе трех отечественных модулей МКС после завершения ее эксплуатации.

Только за прошедший год в части международного сотрудничества были активизированы контакты с партнерами, не относящимися к европейско-американскому политическому блоку: Индией, Китаем, странами СНГ. Развернута работа по развитию сотрудничества с новыми партнерами, в особенности со странами Аравийского полуострова. Подписан контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами об осуществлении космического полета их космонавта, возобновлен позитивный диалог с Саудовской Аравией и Бахрейном.

Завершается проработка возможности реализации трехстороннего (Россия-Казахстан-ОАЭ) проекта использования инфраструктуры космодрома Байконур для коммерческой пусковой деятельности.