Шойгу: модернизация российских стратегических бомбардировщиков идет по графику

В части поставок вертолетов речь идет о серьезном перевыполнении плана, отметил министр обороны

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Работы по плановой модернизации стратегических бомбардировщиков ведутся в соответствии с графиком, заявил министр обороны Сергей Шойгу в пятницу, подводя итоги единого дня приемки военной продукции.

"Что касается промышленности. Мы вышли на стабильные плановые показатели по многим образцам вооружения и военной техники. В частности, по вертолетам мы идем с серьезным перевыполнением этого плана. Это касается и Казанского завода, и Улан-Удэнского завода", - сказал Шойгу.

Говоря о проблемных прежде вопросах, связанных с модернизацией и ремонтом, особенно стратегических бомбардировщиков, министр отметил, что "тут работа также идет планово". "Мы решили все те проблемы, которые стояли перед нами по ремонту и модернизации этих воздушных судов на протяжении нескольких лет", - констатировал он.

"Хотел бы отметить, что выполнение плана по всем направлениям и перевооружения, и поставок вооружения и военной техники, и ремонтов идут в строгом соответствии с графиком", - добавил глава ведомства.

Министр поздравил всех, "кто сдал и кто принял технику и объекты". "Надеюсь, что второй квартал и первое полугодие покажут устойчивый темп нашей работы", - заключил Шойгу.