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15.04.2019
ЦАМТО

США передали ВС Албании партию бронемашин MRAP

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MaxxPro_Dash
MaxxPro Dash.

ЦАМТО, 12 апреля. По информации посольства США в Албании, 3 апреля состоялась церемония передачи Вооруженным силам Албании 37 бронированных машин с повышенной защитой от мин (класса MRAP).

В мероприятии приняла участие министр обороны Албании Олта Джачка и начальник Генерального штаба Вооруженных сил бригадный генерал Бардил Коллчаку. Судя по фотографиям с церемонии, ВС Албании получили бронемашины International MaxxPro производства компании Navistar Defense.

Переданная техника дополнит парк ранее поставленных США бронемашин "Хамви" и расширит боевые возможности ВС Албании при проведении операций за рубежом. В настоящее время на вооружении ВС Албании уже имеется три ББМ MaxxPro.

По заявлению поверенной в делах посольства США Лейлы Мозес Уанс (Leyla Moses-Ones), США намерены расширять сотрудничество с целью усиления возможностей СВ, ВВС и ВМС Албании и поддерживают курс руководства страны на увеличение оборонных расходов для достижения уровня 2% ВВП в рамках выполнения обязательств перед альянсом.

Как сообщал ЦАМТО, в 2017 году США приступили к реализации программы помощи стоимостью 12 млн. долл., предусматривающей передачу ВС Албании 248 бронеавтомобилей "Хамви". Бронемашины класса MRAP обладают существенно более высоким уровнем защиты расчета от подрыва на минах и самодельных взрывных устройствах.

Длина бронемашины – 6450 мм, ширина – 2590 мм, высота – 3050 мм, боевая масса – 19731 кг. ББМ оснащена двигателем мощностью 330 л.с. и развивает максимальную скорость 105 км/ч. Машина может транспортировать полезную нагрузку 1655 кг, запас хода при движении по шоссе – 800 км. Машина рассчитана на перевозку расчета численностью до 9 человек (2 члена экипажа, наводчик и 6 человек десанта).

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  • В новости упоминаются
Страны
Албания
США
Продукция
HMMWV
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