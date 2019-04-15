Рогозин: все проектируемые в России новые ракеты задумываются как многоразовые

Дмитрий Рогозин отметил, что порядка 70-80% от себестоимости ракетоносителя - это силовая установка, а если она приспособлена к многократному использованию, значит, надо ее возвращать

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вся новая российская ракетно-космическая техника задумывается как возвращаемая, соответствующие работы Роскосмос будет обсуждать с правительством, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Вся новая ракетно-космическая техника - та, которая будет активно использоваться не только в федеральных, но и в коммерческих программах, - задумывается как возвращаемая", - сказал Рогозин в ходе посещения "НПО Энергомаш" в пятницу, отвечая на вопрос о том, существуют ли планы создания в России ракет с возвращаемыми элементами, аналогичных Falcon Heavy.

Глава Роскосмоса отметил, что двигатели, которые журналисты могут наблюдать на предприятии сейчас, "уже сделаны в цифре и в целом предполагают возможность многократного использования".

"Самая дорогая и самая сложная вещь в ракете - это двигатель. Порядка 70-80% от себестоимости ракетоносителя - это силовая установка. Если она сама по себе приспособлена к многократному использованию, значит, надо ее возвращать. Именно такие работы сейчас предлагаются Роскосмосом и с правительством будут обсуждаться", - сообщил Рогозин.

Ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала в четверг с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал. Ее боковые ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy позднее успешно вернулись на Землю.