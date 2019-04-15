Возведение пункта базирования Каспийской флотилии в Махачкале завершится в 2019 году

Пункт базирования будет находиться в Сухогрузной гавани махачкалинского порта

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Строительство пункта базирования Каспийской флотилии в Сухогрузной гавани порта Махачкалы будет завершено в этом году. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на едином дне приемки военной продукции.

О решении главы Минобороны России Сергея Шойгу перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в Дагестан стало известно в начале апреля 2018 года. Корабли будут базироваться в Махачкале и Каспийске.

"Продолжается наращивание темпов строительства объектов Каспийской флотилии, что позволит обеспечить в текущем году завершение работ по дооборудованию пункта базирования корабельного состава в Сухогрузной гавани морского порта Махачкалы и по строительству объектов причального фронта и защитных гидротехнических сооружений основного пункта базирования", - отметил Иванов.

Он подчеркнул, что работы выполняются по решению Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

По его словам, также во исполнение решений главы государства начат второй этап строительства Военного инновационного технополиса "Эра", а к 1 сентября 2019 года будет завершено возведение Президентского кадетского училища в Кемерове и объектов филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге.