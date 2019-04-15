Шесть вертолетов Ка-52 "Аллигатор" получили ВКС с начала года

В Минобороны сообщили, что все эти вертолеты исправны, полностью укомплектованы и введены в эксплуатацию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Шесть боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" получили Воздушно-космические силы РФ с начала года. Об этом в пятницу сообщил командир 55-го отдельного вертолетного полка полковник Евгений Суходольский на едином дне приемки военной продукции.

"В соответствии с заданиями государственного оборонного заказа, в 55-й отдельный вертолетный полк поступило шесть вертолетов Ка-52 "Аллигатор" производства Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Все вертолеты исправны, полностью укомплектованы и введены в эксплуатацию", - сказал Суходольский.

Он подчеркнул, что личный состав части успешно прошел переобучение и готов выполнять задачи по предназначению.