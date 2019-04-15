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15.04.2019
ТАСС

Шесть вертолетов Ка-52 "Аллигатор" получили ВКС с начала года

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Ударный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52
Источник изображения: © Виталий Тимкив/ТАСС

В Минобороны сообщили, что все эти вертолеты исправны, полностью укомплектованы и введены в эксплуатацию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Шесть боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" получили Воздушно-космические силы РФ с начала года. Об этом в пятницу сообщил командир 55-го отдельного вертолетного полка полковник Евгений Суходольский на едином дне приемки военной продукции.

"В соответствии с заданиями государственного оборонного заказа, в 55-й отдельный вертолетный полк поступило шесть вертолетов Ка-52 "Аллигатор" производства Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Все вертолеты исправны, полностью укомплектованы и введены в эксплуатацию", - сказал Суходольский.

Он подчеркнул, что личный состав части успешно прошел переобучение и готов выполнять задачи по предназначению.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Прогресс Сазыкина
Проекты
Гособоронзаказ
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