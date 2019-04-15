Инженеры Северного флота приступили к ремонту первого причала главной базы

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" (слева) и ракетный крейсер "Маршал Устинов" на причале Северного флота РФ в Североморске. 23 ноября 2018.

ЦАМТО, 12 апреля. Специалисты отдела морской инженерной службы Северного флота приступили к ремонтным работам на первом причале главной базы Северного флота – Североморска. Он обеспечивает базирование судов обеспечения.

Также причал регулярно используется при проведении демонстрационных и праздничных мероприятий флота, в том числе посвященных Дню ВМФ России.

В настоящее время начаты работы по ремонту системы якорного раскрепления причала и перестановке понтонов. В ходе проведения работ также будет снят мостовой переход, который подлежит ремонту.

В связи с потенциальной опасностью проводимых ремонтных работ, доступ граждан на территорию первого причала в городе Североморске ограничен, организован пропускной режим, сообщает пресс-служба Северного флота.