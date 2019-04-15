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15.04.2019
ТАСС

Космонавт Прокопьев рассказал о комфортности нового скафандра "Орлан-МКС"

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Сергей Прокопьев
Сергей Прокопьев.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Космонавт отметил интеллектуальную систему терморегуляции, которая позволяет работать в открытом космосе, не отвлекаясь на дополнительные настройки

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Космонавт Сергей Прокопьев посчитал комфортной работу в скафандре нового поколения "Орлан-МКС", который был разработан в Научно-производственном предприятии (НПП) "Звезда" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех"). О преимуществах скафандра Прокопьев рассказал в пятницу ТАСС.

"Молодцы инженеры, мы их похвалили во время выхода. Потом у нас были большие разговоры, подведение итогов со специалистами, которые подготавливали и вели этот выход. Мы их от всей души поздравили с очень удачной версией скафандра", - отметил Прокопьев.

Космонавт особенно отметил интеллектуальную систему терморегуляции, которая позволяет работать в открытом космосе, не отвлекаясь на дополнительные настройки. "Она сама высчитывает тот режим температуры, который тебе понадобится, и потом уже подает воду соответствующей температуры в систему охлаждения", - сказал космонавт.

При этом Прокопьев считает, что характеристики скафандра можно было бы улучшить в отношении подвижности рукавов и штанин.

Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выполнили выход в открытый космос по российской программе в ночь с 11 на 12 декабря 2018 года. Операция была необходима для осмотра просверленного отверстия в обшивке пилотируемого корабля "Союз МС-09", которое было обнаружено в августе прошлого года. Тогда воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека, космонавтам пришлось закрывать отверстие двумя слоями герметика.

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. А также на скафандре установлена новая система отображения информации.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
Проекты
Союз ПКК
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