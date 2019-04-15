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15.04.2019
Известия.ru

"Роскосмос" обсудит с правительством создание возвращаемых ракет

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вся новая российская ракетно-космическая техника задумывается как возвращаемая, соответствующие работы "Роскосмос" будет обсуждать с правительством. Об этом сообщил в пятницу, 12 апреля, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин ходе посещения "НПО Энергомаш".

"Вся новая ракетно-космическая техника — та, которая будет активно использоваться не только в федеральных, но и в коммерческих программах, — задумывается как возвращаемая", — цитирует Рогозина ТАСС.

Глава "Роскосмоса" отметил, что двигатели, которые журналисты могли наблюдать на предприятии сейчас, "уже сделаны в цифре и в целом предполагают возможность многократного использования".

Он пояснил, что самая дорогая и сложная часть в ракете — это двигатель, на него приходится порядка 70–80% от себестоимости ракетоносителя.

"Если она (силовая установка. — Ред.) сама по себе приспособлена к многократному использованию, значит, надо ее возвращать. Именно такие работы сейчас предлагаются "Роскосмосом" и с правительством будут обсуждаться", — сообщил глава госкорпорации.

В марте Рогозин заявил, что "Роскосмос" рассчитывает запустить серийное производство ракет-носителей семейства "Ангара" в 2023 году. По его словам, ежегодно планируется выпускать по восемь ракет данного типа.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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