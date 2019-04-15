THAAD "погостит" в Румынии

Системы противоракетной обороны THAAD временно подменят румынскую Aegis Ashore. Вчера, 11 апреля, портал defence-blog.com сообщил о том, что США перебросят в Румынию свои ракетные комплексы, предназначенные для перехвата баллистических ракет средней дальности.

"Подразделение THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и полным политическим контролем Североатлантического совета. Оно будет работать только до тех пор, пока система Aegis Ashore Romania не вернётся в строй. Ожидается, что обновление и развёртывание продлится несколько недель", — сообщили в пресс-службе НАТО.

Выгрузка пусковых установок системы THAAD в Израиле. Источник изображения: haaretz.com

Система Aegis Ashore объединяет в себе системы радиолокаторов, пусковые установки с ракетами-перехватчиками и систему управления, способную действовать совместно с корабельными установками Aegis и наземными мобильными системами ПВО (Patriot). Aegis Ashore способна отслеживать и сбивать межконтинентальные баллистические, а также крылатые ракеты. Наземный комплекс Aegis Ashore действует в Румынии, в 2020 году планируется введение в строй второго объекта в Польше, а в 2023 году – в Японии.

THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Система разработана корпорацией Lockheed Martin в 90-е годы, а в 2006 году стартовало серийное производство ракетных комплексов. Комплексы THAAD развёрнуты в США, ОАЭ и Южной Корее. Кроме того, планируется их постоянное размещение в Японии и Саудовской Аравии.