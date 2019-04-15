СМИ сообщили о новом командующем группировкой войск РФ в Сирии

В СМИ появилась информация о смене командующего группировкой российских войск в Сирии. Вместо Сергея Суровикина этот пост занял Андрей Сердюков. Первый является главкомом ВКС, второй - руководит десантными войсками. Для тех, кто не в курсе, - должность командующего в Сирии в штатном расписании военного ведомства официально не значится, ее генералы занимают, что называется, по совместительству.

Возможно, этим объясняется тот факт, что смену российских военачальников в ближневосточной стране в Минобороны РФ особо не афишируют. Вот и с назначением Сердюкова повторилась та же история - никаких комментариев на сей счет в военном ведомстве не дают.

О том, кто командовал или командует в Сирии нашей войсковой группировкой широкой публике, как правило, становится известно в момент приема или награждения генералов в Кремле. Пожалуй, единственным исключением стал Александр Дворников, который три года назад в эксклюзивном интервью "Российской газете" раскрыл некоторые подробности проведенных под его руководством операций против международных террористов. Тогда же генерал впервые сказал, что в Сирии, помимо российских ВКС, действуют подразделения наших Сил специальных операций.

Хотя о десантниках таких сведений в открытом доступе не имеется, командирование Сердюкова на Ближний Восток выглядит вполне уместным. Прежде всего, стоит вспомнить, что о его возможном переводе в Сирию стали говорить и писать еще в середине 2017 года. Однако той же осенью командующий ВДВ попал в аварию, получил серьезные травмы и назначение отложили. Как видим, временно, до полного выздоровления генерала.

Между тем, его перевод в Сирию логично вписывается в проводимую нашим армейским руководством кадровую политику. На должность главкомов и командующих там предпочитают выдвигать военачальников с опытом организации и проведения боевых операций, а также хорошими навыками управления межвидовыми группировками войск. Если посмотреть, кто сегодня командует видами, родами и военными округами, - такая ставка налицо.

У Сердюкова подобный опыт тоже имеется. Достаточно вспомнить, что, будучи кадровым десантником, он к своим 57 годам, помимо прочего, побывал командиром мотострелковой бригады, был во главе общевойсковой армии, являлся заместителем командующего и начальником штаба округа. А с октября 2016-го принял пост главного десантника страны. Именно за боевые действия - на Кавказе и бывшей Югославии - Сердюкова наградили орденами. Их у генерала шесть, в том числе "За заслуги перед Отечеством" 3-й и 4-й степени, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги" и Почета.

Активных боев сейчас в Сирии практически не бывает. Однако нельзя забывать, что в провинции Идлиб по-прежнему сосредоточены немалые силы террористов, а многие маршруты в зонах деэскалации патрулирует наша военная полиция. Кроме того, продолжается работа по возвращению в страну беженцев, во многих регионах Сирии наши военные проводят гуманитарные акции. Так что работы новому командующему в любом случае хватит.

Юрий Гаврилов