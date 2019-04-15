В Белоруссии прошли испытания модернизированного ЗРК 9А331Б "Оса"

В Белоруссии прошел очередной этап испытаний модернизированного белорусскими специалистами зенитно-ракетного комплекса 9А331Б "Оса". Как передает "Warspot" со ссылкой портал tut.by, испытания модернизированной "Осы" состоялись в конце марта на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО в Брестской области.

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Принятый на вооружение Советской армии в 1971 году зенитно-ракетный комплекс "Оса" за прошедшие годы неоднократно модернизировался. В Белоруссии решение об его усовершенствовании было принято в 2012 году. В ходе проведенных работ на предприятии "2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" обновленный ЗРК, ранее "видевший" объекты на расстоянии не более 40 км и поражавший их на дальности не превышающей 9 км, обрел способность обнаруживать противника на дальности в 60 км и поражать на дальности в 12. Модернизированный комплекс, получивший обозначение 9А33–1Б был принят на вооружение белорусской армии в 2016 году.

Однако белорусские оружейники не останавливаются на достигнутом и продолжают совершенствовать комплекс, повышая его боевые возможности.

В российской армии также стоит на вооружении одна из модификаций данного ЗРК под названием "Оса-АКМ", разработанная еще в 1980 году. В 2016 году Ижевский электромеханический завод "Купол" представил модернизированный вариант ЗРК "Оса-АКМ1".