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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Вооруженную "Калибрами" подлодку "Петропавловск-Камчатский" флот получит в четвертом квартале - Минобороны

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Церемония спускв на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головной строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363. Санкт-Петербург, 28.03.2019
Церемония спускв на воду на АО "Адмиралтейские верфи" головной строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-274 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 01614) проекта 06363. Санкт-Петербург, 28.03.2019.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот (ВМФ) России получит новейшую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" в четвертом квартале текущего года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В марте 2019 года на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге спущена на воду очередная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", это первый корабль из шести, предназначенных к поставке для Тихоокеанского флота. Работы ведутся в графике, передача ВМФ спланирована в четвертом квартале 2019 года", - сказал А.Криворучко в пятницу на совещании в рамках Единого дня приемки военной продукции в пятницу.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название "Черная дыра". Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

А.Криворучко также отметил на совещании, что проводимая системная работа, а это в первую очередь заключение многолетних государственных контрактов и поквартальное рациональное авансирование заданий, "обеспечивает ритмичную поставку вооружения и военной техники в войска в течение всего календарного года".

Показатели поставки техники в первом квартале 2019 года, сказал А.Криворучко, соответствуют плановым, так, например, по самолетам план поставки 2019 года выполнен на 15,6%, по вертолетам на 48,3%, по автомобилям на 23,4%.

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Криворучко Алексей
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