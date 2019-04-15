В Таджикистане уклонистов и их родителей сочли грешниками

Одна из главных религиозных организаций Таджикистана, Совет улемов Исламского центра, опубликовал обращение к призывникам. В нем уклонистов от грядущего призыва приравняли к грешникам.

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Совет улемов (богословов) Исламского центра Таджикистана в обращении, посвященном весеннему призыву в армию, напомнил молодежи, что служба на благо родине – это служба исламу и мусульманам. Отказ от призыва богословы приравнивают к греховному деянию, приводя соответствующие высказывания из Корана.

Большинство юношей служат с достоинством и идут на службу с высоко поднятой головой. Но некоторая часть беспечной молодежи увиливает, прячется, уклоняется от службы в рядах Вооруженных сил. Более того, некоторые родители помогают им в этом

- говорится в обращении.

Уклонение от защиты родины и помощь в этом, по мнению улемов является греховным поступком, и занимающиеся этим будут лишены милости божьей. И напротив, те, кто пойдет служить, согласно обращению, получат крепкое тело и дух, и будут более успешными в жизни.

Весенний призыв стартовал в Таджикистане 12 дней назад, первого апреля. Он продлится до конца весны, и окончится 31 мая. Призыву подлежат граждане Таджикистана от 18 до 27 лет, не имеющие достойных причин для отсрочки или освобождения от воинской службы.

Всего в ряды вооруженных сил Таджикистана ежегодно призывается порядка шестнадцати тысяч человек.