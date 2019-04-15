Минобороны РФ в этом году получит 16 самолетов Су-34
Размещение 9-А-7759 на Су-34.
Источник изображения: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Десять многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 переданы Минобороны РФ с начала года, до конца года военные получат еще шесть машин, сообщил врио командира 2-го смешанного авиационного полка подполковник Дмитрий Карнаухов в пятницу на Едином дне приемки военной продукции.
"На вооружение авиационного полка в рамках программы перевооружения по государственному оборонному заказу 2019 года поступило десять самолетов Су-34 производства Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. В 2019 году запланировано получение еще шести самолетов данного типа", - сказал Д.Карнаухов.
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