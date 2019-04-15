Минобороны РФ в этом году получит 16 самолетов Су-34

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Десять многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 переданы Минобороны РФ с начала года, до конца года военные получат еще шесть машин, сообщил врио командира 2-го смешанного авиационного полка подполковник Дмитрий Карнаухов в пятницу на Едином дне приемки военной продукции.

"На вооружение авиационного полка в рамках программы перевооружения по государственному оборонному заказу 2019 года поступило десять самолетов Су-34 производства Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. В 2019 году запланировано получение еще шести самолетов данного типа", - сказал Д.Карнаухов.