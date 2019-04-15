Новую российскую ракетно-космическую технику планируется делать возвращаемой - Рогозин

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Вся новая российская ракетно-космическая техника задумывается как возвращаемая, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Вся новая ракетно-космическая техника - та, которая будет активно использоваться не только в федеральных, но и в коммерческих программах, задумывается как возвращаемая", - сказал Д.Рогозин в ходе посещения "НПО Энергомаш" в пятницу.

Так он ответил на вопрос о том, существуют ли планы создания в России ракет с возвращаемыми элементами, аналогичных Falcon Heavy, успешный запуск которой прошёл накануне в США. Все три элемента первого блока Falcon Heavy вернулись на Землю.

Глава Роскосмоса отметил, что двигатели, которые журналисты могут наблюдать на предприятии сейчас, "уже сделаны в цифре и в целом предполагают возможность многократного использования".