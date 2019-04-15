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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Новую российскую ракетно-космическую технику планируется делать возвращаемой - Рогозин

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Вся новая российская ракетно-космическая техника задумывается как возвращаемая, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Вся новая ракетно-космическая техника - та, которая будет активно использоваться не только в федеральных, но и в коммерческих программах, задумывается как возвращаемая", - сказал Д.Рогозин в ходе посещения "НПО Энергомаш" в пятницу.

Так он ответил на вопрос о том, существуют ли планы создания в России ракет с возвращаемыми элементами, аналогичных Falcon Heavy, успешный запуск которой прошёл накануне в США. Все три элемента первого блока Falcon Heavy вернулись на Землю.

Глава Роскосмоса отметил, что двигатели, которые журналисты могут наблюдать на предприятии сейчас, "уже сделаны в цифре и в целом предполагают возможность многократного использования".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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