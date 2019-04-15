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15.04.2019
Военное обозрение

Рогозин подтвердил разработку сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5В"

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В России идут работы по разработке ракеты-носителя супертяжелого класса, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, перечислив все создаваемые госкорпорацией ракеты космического назначения, передает ТАСС.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно заявлению Рогозина, в России ведутся работы в рамках следующих проектов: ракеты легкого класса - Ангара 1.1 и Ангара 1.2, в среднем классе - "Союз-5", в тяжелом - ракето-носитель - "Ангара-А5", в супертяжелом классе - "Ангара-А5В". При этом он пояснил, что проекта "Ангара -А3" никогда не существовало, поскольку была ракета "Зенит", на смену которой пришел "Союз-5".

Кроме того, Роскосмос в кооперации с группой S7 планирует создать многоразовую коммерческую ракету-носитель "Союз-5 Light" на базе ракеты "Союз-5", первый пуск которой планируется совершить с Байконура в 2022 году.

Отвечая на вопрос об отличии сверхтяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5В" от просто тяжелой "Ангара-А5", глава корпорации пояснил, что ракеты различаются в частности кислородно-водородной ступенью, из-за чего грузоподъемность носителя вырастает с 25,8 тонны до 38 тонн.

"Ангара" — семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Первый пуск тяжелой "Ангар"" состоялся в 2014 году с космодрома Плесецк.

Согласно общепринятой классификации, все ракеты-носители космического назначения разделяются на четыре основных класса: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые. В СССР тяжелой ракетой считался носитель грузоподъемностью от 20 до 100 тонн, сверхтяжелой — свыше 100 тонн. В США сверхтяжелой ракетой традиционно считается носитель грузоподъемностью свыше 50 тонн.

На сегодняшний день самой тяжелой ракетой в мире считается Falcon Heavy компании SpaceX.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Плесецк
Союз-5 РН
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