Свыше 360 ракет "воздух-воздух" получат ВКС РФ в этом году

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы РФ получили 140 авиационных ракет класса "воздух-воздух" с начала года, до ноября будут поставлены еще 222 ракеты, сообщил генеральный директор Государственного московского конструкторского бюро "Вымпел" Николай Гусев на Едином дне приемки военной продукции.

"Нашим предприятием в рамках выполнения заданий государственного оборонного заказа в 2019 году изготовлены и поставлены для нужд Воздушно-космических сил 140 авиационных управляемых ракет средней дальности. До 10 ноября 2019 года планируется поставка еще 222 ракет данного типа", - сказал Н.Гусев.

По его словам, поставленные ракеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные технической документацией, условиями государственных контрактов, и приняты военным представительством.