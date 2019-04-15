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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Свыше 360 ракет "воздух-воздух" получат ВКС РФ в этом году

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Ракеты класса "воздух-воздух" на внешней подвеске боевого самолета
Ракеты класса "воздух-воздух" на внешней подвеске боевого самолета.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы РФ получили 140 авиационных ракет класса "воздух-воздух" с начала года, до ноября будут поставлены еще 222 ракеты, сообщил генеральный директор Государственного московского конструкторского бюро "Вымпел" Николай Гусев на Едином дне приемки военной продукции.

"Нашим предприятием в рамках выполнения заданий государственного оборонного заказа в 2019 году изготовлены и поставлены для нужд Воздушно-космических сил 140 авиационных управляемых ракет средней дальности. До 10 ноября 2019 года планируется поставка еще 222 ракет данного типа", - сказал Н.Гусев.

По его словам, поставленные ракеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные технической документацией, условиями государственных контрактов, и приняты военным представительством.

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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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