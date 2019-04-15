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15.04.2019
Интерфакс-АВН

Вооруженные силы РФ с начала года получили 48 крылатых ракет "Калибр" - Шойгу

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Пуск крылатых ракет "Калибр"
Пуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии из акватории Средиземного моря.
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Большинство новейших образцов оружия представят на форуме "Армия-2019"

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Предприятия оборонной промышленности за три месяца текущего года поставили российской армии более 500 новых единиц вооружения, включая ракеты "Калибр", комплекс "Бастион", десятки самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы подведем итоги приемки военной продукции и объектов инфраструктуры в первом квартале текущего года. За этот период оборонные предприятия поставили в войска свыше пятисот новых и около пятидесяти отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал С.Шойгу, выступая в пятницу на Едином дне приемки военной продукции.

По его словам, среди этих вооружений - 48 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", один береговой ракетный комплекс "Бастион", 13 самолетов различного класса и целевого предназначения, 31 вертолет Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных модификаций, 540 автомобилей "Тигр", "Урал" и "КАМАЗ".

"Кроме того, Вооруженные силы в плановом порядке получали инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы", - сказал С.Шойгу.

Он также сообщил, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" все желающие смогут ознакомиться с техническими и боевыми возможностями большинства новейших образцов российского оружия.

Открывая заседание, министр поздравил всех с Днем космонавтики. "12 апреля - одна из самых знаменательных дат в истории человечества. Многие видные ученые, талантливые инженеры и конструкторы направляли свои силы и знания на развитие отечественной космонавтики. Благодаря их упорному труду и целеустремлённости нашей стране принадлежат важнейшие открытия в космической сфере", - сказал С.Шойгу.

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