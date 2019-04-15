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15.04.2019
Lenta.ru

Раскрыта опасность долгого пребывания в космосе

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Источник изображения: Фото: NASA / Globallookpress.com

Группа американских ученых определила изменения, произошедшие в организме астронавта Скотта Келли (Scott Kelly), который провел год на борту МКС. Они сравнили их с состоянием его брата-близнеца Марка, оставшегося на Земле. Несмотря на долгое влияние микрогравитации, исследователи не нашли серьезных эпигенетических изменений в клетках, однако были замечены другие последствия. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи собирали образцы крови астронавтов, измерили физиологические показатели и провели тесты на когнитивные способности в течение 27 месяцев. Этот период времени охватывает дни до полета, во время миссии и после нее. Ученые определили эпигенетические изменения, то есть изменения в активности молекул (метильных групп), присоединяющихся к ДНК и изменяющих экспрессию генов. Вся совокупность метильных групп называется эпигеномом.

Во время полета разница в эпигеноме братьев составила менее 5 процентов. Через девять месяцев после миссии у Скотта были метилированы 79 процентов ДНК, а у Марка — 83 процента. При этом у Скотта были метилированы гены, участвующие в работе иммунной системы. Это коррелировало с повышением уровня биохимических маркеров, связанных с воспалительными реакциями.

У астронавта также наблюдался стресс от недостатка кислорода, уплощение глазного яблока, утолщение зрительного нерва, изменения в кишечной микрофлоре и снижение массы тела. Кроме того, ученые заметили удлинение некоторых теломер в белых кровяных клетках. Хромосомы подверглись легким структурным изменениям, стенки артерий стали толще, а содержание коллагена в них уменьшилось. Когнитивные навыки стали немного хуже после возвращения на Землю. В течение шести месяцев большинство параметров вернулось в норму, однако экспрессия ряда генов была все еще нарушена.

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