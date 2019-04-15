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15.04.2019
Известия.ru

Попавшая на фото черная дыра получила гавайское имя

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Источник изображения: Фото: REUTERS/National Science Foundation

Сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось впервые получить на этой неделе, получила имя. Об этом 12 апреля пишет британская газета The Guardian.

Космический объект назвали гавайским словом Powehi, что означает "украшенное бездонное темное творение" или "украшенный темный источник бесконечного творения". Оно происходит из главных гавайских мифов "Кумулипо" о вере и сотворении мира. Такое имя ему дал профессор из Гавайского университета в Хило Ларри Кимура.

По словам астрономов, такое название оправданно, поскольку в съемках черной дыры участвовали два телескопа, расположенных на Гавайях.

Двумя днями ранее, 10 апреля, астрофизики впервые показали изображение черной дыры активной галактики M87, которая находится в 53 млн световых лет от Земли. Это первые в истории снимки космической области, невидимой человеческому глазу.

Изображение удалось получить еще в апреле 2017 года с помощью телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope), который представляет собой совокупность восьми мощных радиотелескопов из разных стран. Всё это время ученые занимались обработкой данных, полученных с устройств.

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Страны
Великобритания
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