SpaceX запустила на орбиту первую в мире тройную ракету

SpaceX Aerospace Company Элона Маска успешно запустила ракету Falcon Heavy из Центра Кеннеди НАСА во Флориде, что сделало ее первой в мире тройной ракетой, которая поднялась на орбиту. Falcon Heavy — самая мощная из находящихся в настоящий момент в эксплуатации ракет. Она способна выводить в космос грузы весом до 64 т. Предназначена в первую очередь для вывода на орбиту спутников связи и разведывательных спутников. Первую ступень, а также боковые ускорители ракеты можно использовать повторно. Это позволяет существенно сократить стоимость запуска — до $90–100 млн.

SpaceX Aerospace Company Элона Маска успешно запустила ракету Falcon Heavy из Центра Кеннеди НАСА во Флориде, что сделало ее первой в мире тройной ракетой, которая поднялась на орбиту. Falcon Heavy — самая мощная из находящихся в настоящий момент в эксплуатации ракет. Она способна выводить в космос грузы весом до 64 т. Предназначена в первую очередь для вывода на орбиту спутников связи и разведывательных спутников. Первую ступень, а также боковые ускорители ракеты можно использовать повторно. Это позволяет существенно сократить стоимость запуска — до $90–100 млн.