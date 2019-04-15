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15.04.2019
Известия.ru

SpaceX запустила на орбиту первую в мире тройную ракету

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Источник изображения: iz.ru

SpaceX Aerospace Company Элона Маска успешно запустила ракету Falcon Heavy из Центра Кеннеди НАСА во Флориде, что сделало ее первой в мире тройной ракетой, которая поднялась на орбиту. Falcon Heavy — самая мощная из находящихся в настоящий момент в эксплуатации ракет. Она способна выводить в космос грузы весом до 64 т. Предназначена в первую очередь для вывода на орбиту спутников связи и разведывательных спутников. Первую ступень, а также боковые ускорители ракеты можно использовать повторно. Это позволяет существенно сократить стоимость запуска — до $90–100 млн.

SpaceX Aerospace Company Элона Маска успешно запустила ракету Falcon Heavy из Центра Кеннеди НАСА во Флориде, что сделало ее первой в мире тройной ракетой, которая поднялась на орбиту. Falcon Heavy — самая мощная из находящихся в настоящий момент в эксплуатации ракет. Она способна выводить в космос грузы весом до 64 т. Предназначена в первую очередь для вывода на орбиту спутников связи и разведывательных спутников. Первую ступень, а также боковые ускорители ракеты можно использовать повторно. Это позволяет существенно сократить стоимость запуска — до $90–100 млн.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
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Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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