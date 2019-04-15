Три компании намерены предложить ВМС Болгарии патрульные корабли

ЦАМТО, 12 апреля. Командование ВМС Болгарии рассчитывает, что три компании представят свои предложения на поставку двух патрульных кораблей в рамках проводимого тендера: Fincantieri (Италия), Lurssen (Германия) и национальная MTG Dolphin.

Как сообщает Defense News, командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Митко Петев заявил государственному "Болгарскому национальному радио", что три компании подтвердили свои намерения подать заявки до 16 апреля. Согласно плану, контракт на поставку должен быть подписан до конца 2019 года.

Стоимость закупки оценивается в 984 млн. левов (567 млн. долл.). Первый корабль должен быть поставлен в конце 2023 года, второй – в конце 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, проект поставки ВМС Болгарии новых патрульных кораблей реализуется с 2004 года, когда был объявлен первый тендер на закупку шести многоцелевых корветов. Впоследствии их количество было сокращено до четырех, а позднее до двух единиц. В итоге из-за отсутствия средств проект был заморожен и возобновлен лишь в 2016 году. В июне 2016 года парламент Болгарии одобрил выделение на закупку двух кораблей 820 млн. левов.

Одержавшая победу в тендере на поставку двух многоцелевых модульных патрульных кораблей частная болгарская судостроительная компания MTG Dolphin 20 декабря 2017 года уведомила МО Болгарии, что прекращает переговоры о подписании контракта. Комментируя проблему, Министерство обороны Болгарии сообщило, что основной причиной отказа MTG Dolphin от участия в проекте стало снижение стоимости покупки. Первоначально выделенных из бюджета на реализацию проекта 820 млн. левов было достаточно, однако в связи с введенными 1 января 2017 года изменениями в налоговое законодательство, закупки вооружений стали облагаться НДС (20%). Это сократило бюджет на 164 млн. левов (96 млн. долл.) и привело к отказу от участия в нем большинства претендентов.

В июле 2018 года Народное собрание Болгарии одобрило реализацию обновленной программы "Приобретение многофункционального модульного патрульного корабля для Военно-морских сил". Бюджет покупки составил 984 млн. левов (559 млн. долл.). Оплата будет производиться в 2025 и 2026 гг. Министерство обороны Болгарии возобновило тендер осенью 2018 года. В ноябре запросы о предложениях в рамках нового тендера были направлены Damen (Нидерланды), Fincantieri (Италия), Lurssen (Германия), MTG Dolphin (Болгария), Naval Group (Франция), Navantia (Испания) и ThyssenKrupp (Германия).

Новые корабли должны заменить два устаревших патрульных корабля проекта 1241.2 "Молния-2" (по классификации НАТО – "Pauk I") и фрегат проекта 1159 (класс "Кони").