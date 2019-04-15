Newsweek (США): самая мощная ядерная ракета России проходит завершающую стадию испытаний — и другие системы вооружений тоже на подходе

Самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета России, способная нести ядерный заряд, проходит завершающую стадию испытаний, говорится в материале. Другие передовые системы вооружений либо уже поставлены, либо скоро будут поставлены на боевое дежурство. И это обстоятельство, читается между строк, вызывает тревогу в США.

На встрече с высокопоставленными офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения званий президент России Владимир Путин заговорил о недавних достижениях вооруженных сил, в частности в реализации амбициозных планов по разработке оружия, способного преодолеть уже существующие и даже перспективные системы ПРО. Затем Путин рассказал о достижениях в процессе разработки "современного высокоточного и мощного оружия, которое определяет уже сейчас и будет определять в будущем облик российских вооруженных сил".

"Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком - наша гиперзвуковая система межконтинентальной дальности - серьезно усилит мощь РВСН, - заявил Путин, обращаясь к собравшимся. - Успешно проходят завершающие испытания межконтинентальной тяжелой ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство, как вы знаете, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет"".

"Современными видами вооружения предстоит оснастить новые надводные корабли и атомные подводные лодки военно-морского флота, в том числе гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире", - продолжил он.

Путин представил некоторые из этих систем вооружений - а также другие ультрасовременные проекты, такие как беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и ядерная крылатая ракета 9М730 "Буревестник", - выступая с посланием Федеральному Собранию в марте 2018 года. С тех пор прошел всего год, а российские вооруженные силы уже провели испытания всех этих систем, находящихся на разных стадиях разработки. Больше всего разговоров и интереса вызывает перспективный стратегический ракетный комплекс РС-28 "Сармат" (по кодификации НАТО - "Сатана-2"). Во время своего выступления в 2018 году Путин заявил, что ограничений по дальности РС-28 фактически нет, и что "в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха". В ходе обращения к Федеральному Собранию в 2019 году он отметил, что "Сармат" проходит ряд испытаний.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу сообщил репортерам, что "Сармат" перешел на "следующий этап испытаний". Вскоре после того, как Путин назвал "Авангард" - оружие, которое, как утверждает Москва, может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука, - "ответом" на стремление США создать глобальный ракетный щит, Шойгу объявил о том, что эта система будет принята на боевое дежурство уже к декабрю.

Месяцем ранее президент США Дональд Трамп представил "Обзор политики в области противоракетной обороны", пообещав "обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по США из любого места в любое время". В своем докладе американский лидер отметил, что угроза, исходящая со стороны России, а также создание Китаем технологий гиперзвуковых и крылатых ракет, являются вескими причинами для разработки новых эффективных мер - к примеру, ракет-перехватчиков космического базирования, которые, как предупредили Москва и Пекин, могут спровоцировать гонку вооружений.

Крах договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызвал множество тревог. США обвинили Россию в нарушении этого соглашения, которое было подписано в 1987 году и которое запрещало ракеты дальностью от 500 до 5500 километров, в связи с развертыванием российских крылатых ракет "Новатор 9М729". Москва отвергла обвинения США и заявила, что именно Вашингтон нарушил условия этого соглашения, развернув в Европе системы ПРО, которые, по мнению российских чиновников, можно также использовать для нанесения удара.

Эти споры помешали сторонам провести переговоры по вопросу о продлении срока действия другого соглашения - нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Россия заявила, что США не демонстрируют никакой заинтересованности в обсуждении этого соглашения - которое ограничивает число развернутых и неразвернутых ядерных боеголовок и носителей - и обвинила Вашингтон в предполагаемой подтасовке данных о количестве ядерного оружия.

В среду, 10 апреля, госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo) сообщил комитету Сената по международным делам, что, хотя между сторонами и возникали некоторые споры, "требования договора по большей части соблюдаются". Срок действия этого договора заканчивается в 2021 году.

"И Россия, и США соблюдают его требования, - продолжил он. - Мы в самом начале обсуждения вопроса о продлении договора. Если мы сможем договориться, если мы сможем гарантировать, что он подходит на период до 2021 года и дальше, президент Трамп сказал ясно, что, если мы сможем выработать хорошее надежное соглашение о контроле над вооружениями, мы должны это сделать".

Том О'Коннор (Tom O'Connor)

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